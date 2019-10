Restrictions arbitraires de Facebook

La page Cerveaux Non Disponibles subit pour la deuxième fois un dé-référencement drastique de la part de Facebook. Cela veut dire que vous ne verrez plus nos publications arriver sur votre mur.

Fin août alors que nous couvrions le contre sommet du G7, la même sanction nous était déjà tombée dessus. Notre audience avait alors été divisée par 1000 pendant une semaine, passant de plusieurs centaine de milliers de vues par jour à quelques centaines. Après une petite enquête nous nous étions aperçu que nous n’étions pas les seuls et qu’une vingtaine de pages subissaient le même sort (Lille Insurgée, Nantes Révoltée, Gilets Jaunes Toulouse ou Bretagne Noire…), toutes suivaient notamment le mouvement des gilets jaunes. La seule différence cette fois c’est qu’une notification nous a été envoyée avec un motif.

Nous ne respectons pas les standards de la communauté Facebook. Sur la page dédiée voilà ce qu’on peut lire : « Nos Standards de la communauté ont pour objectif d’encourager l’expression et de créer un environnement sûr. »

Nous sommes un média de critique sociale. Récemment nos publications ont relaté ce qu’il se passe au Rojava où l’Etat turc mène une guerre d’invasion aux ambitions génocidaires, au Chili où la révolte contre la vie chère est matée dans le sang, en Catalogne où ont éclaté des manifestations gigantesques pour l’indépendance, en France avec les Gilets jaunes qui battent le pavé depuis 49 semaines, ou à Rouen avec l’usine Lubrizol qui a intoxiqué toute une agglomération dans la sous-estimation indécente des pouvoirs publics.

Quelle est l’expression qu’encourage Facebook en rendant muet un média comme le notre ? Quelle est donc leur idée de la démocratie quand hier par exemple ils empêchaient le syndicat Sud Rail de s’exprimer par le biais de leur page en les déréférençant eux aussi ? Ou que la semaine passée des pages italiennes qui avait relayé des informations sur la campagne militaire turque au nord de la Syrie étaient bannies…

Le moins qu’on puisse dire c’est que le climat que Facebook fait régner sur son réseau est tout sauf sûr. Car si on peut relayer jusqu’à outrance les éléments de communication d’un président qui bombarde des civils au Rojava, ou de son homologue au Chili qui fait tirer sur la foule et que dans le même temps on empêche les paroles d’opposition de s’exprimer comment cela s’appelle t’il ? Comment peut-on appeler ça autrement que de la censure… Facebook fait de la politique et le moins qu’on puisse dire c’est que la start up de Marc Zuckerberg a choisi le camp des salauds.

Nous n’imaginions pas qu’il aurait pu en être autrement. Mais nous défendrons notre média jusqu’au bout, partout.

Conseils pour nous suivre

En attendant, pour nous soutenir nous vous proposons ces quelques conseils.

– Aller régulièrement voir notre site : www.cerveauxnondisponibles.net

On vous encourage vivement à adopter Mastodon, un réseau décentralisé où on ne sera jamais censuré (et où vos données personnelles vous appartiennent vraiment !) :

– @[email protected] si vous êtes déjà inscrit

– et sinon suivez ce lien : https://mamot.fr/invite/pwKsq3Yt

– applications mobiles pour mastodon : https://joinmastodon.org/apps

– Choisir l’option “voir en premier” sur notre page facebook (cliquez sur “déjà abonné(e)” puis choisissez l’option)

– Aller régulièrement voir les dernières actus sur notre page

– Mais aussi en vous abonnant à nos autres réseaux : Twitter / Youtube / Instagram