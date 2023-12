Contre-tribune de 2500 artistes

Après le Président de la République, venu au secours de Depardieu, c’est donc au tour du « monde de la culture », enfin d’une petite partie (d’un vieux monde qui s’écroule) , de s’exprimer : 55 personnalités qui prétendent laisser la justice faire son travail et s’opposent au « lynchage » du monstre sacré du cinéma français. Lorsqu’on s’en prend à Depardieu, ce serait à l’art que l’on s’en prendrait ! Comme si Depardieu représentait l’art en France. Comme si le statut d’artiste ou le talent justifiait un traitement singulier.

Nous souhaitons avec cette contre-tribune manifester notre désaccord avec cette idée.

En plus des propos abjects découverts dans Complément d’Enquête, qui sexualisent en permanence les femmes, y compris une petite fille de 12 ans, rappelons que Depardieu est visé – à ce jour – par 3 plaintes pour viols et agressions sexuelles. Médiapart a également publié 13 témoignages de femmes accusant Depardieu de violences sexuelles.

Cette tribune et la défense de Macron sont autant de crachats à la figure des victimes de Gérard Depardieu mais aussi de toutes les victimes de violences sexistes et sexuelles. C’est l’illustration sinistre et parfaite du monde d’avant qui refuse que les choses changent.

C’est l’inversion des rôles où le bourreau (le « monstre », l’homme, pas du tout sacré, mais juste obscène) se place en victime, avec l’aide de ses ami.e.s. Comme toujours dans les affaires de violences sexistes et sexuelles à l’égard des femmes, la « présomption d’innocence » pour l’agresseur sonne comme une « présomption de mensonge » pour les femmes qui témoignent contre lui.

Ne vous trompez pas, nous aussi, nous souhaitons que la justice fasse son travail. C’est même ce que les féministes réclament à cor et à cri depuis toujours. Mais face à l’absence d’écoute et de prise au sérieux des victimes au sein des institutions policières et judiciaires, il est du devoir de chacun.e de refuser la banalisation de propos et d’ actes tels que ceux de Gérard Depardieu. Impossible de faire comme si de rien n’était, en attendant « que la justice fasse son travail ». Nous ne pouvons pas rester muet.te.s! Brisons la loi du silence, Contre le silence complice, brisons l’écho de l’impunité. Mettons la lumière sur la vérité et choisissons la fin des zones d’ombre.

L’histoire nous montre à quel point il est difficile pour une victime d’agression sexuelle de parler, d’obtenir gain de cause, de voir les violences qui lui ont été infligées être reconnues officiellement. Et cela est d’autant plus le cas lorsque celui-ci est puissant. Pour un Harvey Weinstein, combien d’agresseurs impunis malgré les accusations des victimes ?

Comme l’écrit Elvire Duvelle-Charles dans l’ouvrage « Moi aussi », l’idée que certaines femmes puissent porter préjudice à l’image d’un honnête homme suscite plus de réactions et d’effroi que l’idée que les femmes violées n’obtiennent pas justice, exception faite du 0,6% des viols qui sont condamnés.

Surtout, se réfugier derrière le « laissons faire la justice », ou le pathétique « il faut séparer l’homme de l’œuvre », c’est accepter de mettre son propre jugement de côté. C’est estimer que nous n’avons aucun rôle à jouer dans l’évolution de notre société. Que nous ne pouvons pas aider et soutenir les victimes.

Or c’est faux.

Que la justice fasse son travail. Mais nous devons également faire le notre. Celui de soutenir les victimes et de ne pas laisser tranquilles des agresseurs, des violeurs, des oppresseurs. Qu’ils ne puissent plus penser qu’ils peuvent agir en toute impunité, et parfois même en étant récompensés et glorifiés.

Si la remise en cause de l’impunité de Depardieu était une « chasse à l’homme », alors comment qualifier les agressions bien réelles que subissent les femmes victimes de violences masculines chaque jour ?

Nous sommes là pour rappeler que l’art n’a pas à être fait par des idoles hors de la réalité, l’art n’est pas du côté des caprices de star. L’art refuse de se soumettre à leur système. La production de l’art n’est pas une abstraction située en dehors des dynamiques sociales.

Alors oui, nous allons nous retrouver, nous regrouper, et nous soutenir.

Et si cela dérange Depardieu, Macron et 56 « célébrités » de la culture, tant mieux.

2500 PREMIER·E·S SIGNATAIRES

[Liste encore ouverte à signature. Actualisée au 30/12 à 16h00]

Pour ajouter votre signature, remplissez le formulaire via ce lien

Angele – Musicienne

Elodie Arnould – humoriste

Pomme – artiste

Waly Dia – chroniqueur, comédien, humoriste

Louane – Musicienne

Corinne Masiero – comédienne

Guillaume Meurice – humoriste

Élodie Frégé – Musicienne

Manon Azem – actrice

Médine – rappeur

JAIN – Musicienne

Imany – musicienne

Judith Chemla – actrice

Suzane – Musicienne

Hoshi – Musicienne

Barbara Pravi – Musicienne

Lena situations – créatrice de contenus

Alice Belaïdi – actrice

Elli Medeiros – Musicienne

Samboyy – autrice et illustratrice.

Salomé Dewaels – comedienne

Bruno Sanches – Comédien

Lauren Bastide – autrice, productrice

Rokhaya Diallo – Réalisatrice et journaliste

Allan Barte – Illustrateur

Vitalic – Musicien

cookie kunty – Drag Queen

LEJ – groupe musical

Poppy fusée – musicienne

Lou Howard – comédienne

Coline Rio – musicienne

camille genau – comédienne

web7 – réalisateur

haylen – musicienne

Claire touzard – Autrice

Ibeyi – groupe musical

Athena Sol – créatrice de contenus

Anne-Laure Gruet – actrice, réalisatrice, scénariste

Clara Morgane – Artiste

Emel Mathlouthi, musicienne

Tommy-Lee Baïk – comédien

Habibitch – artiste / activiste

Flavien Berger – Musicien

Boulet – Dessinateur et scénariste BD

Lala&ce – Rappeuse

Axel Lattuada – réalisateur, auteur, comédien

Camille et Justine – Comédiennes

Maelle – Musicienne

Adé – Musicienne

Liza Del Sierra (emilie Delaunay) – productrice réalisatrice

Florence Mendez – autrice, comédienne

Waxx – Musicien

Anna Muchin – autrice-compositrice, musicienne

Ichon – Musicien

Tania Dutel – Humoriste

La Chica – musicienne

Monchatetmoi – Créateur de contenus

Matthieu Longatte – Humoriste

Silly Boy Blue – Musicienne

Emma Bergmann- Musicienne

Emma Birski – Photographe

Felix Maritaud – acteur

Gauvain Sers – Chanteur

Cedric Moreau – Comédien et metteur en Scène

Myriam Leroy, autrice

Mirion Malle – autrice

Joanna – autrice, compositrice, interprète

Ehla – Artiste

Billie Brelok – rappeuse

Noémie de Lattre, artiste

Soa de Muse – Drag Queen

Jessé, comédien et humoriste

Melissa Laveaux – Autrice compositrice interprète

Tahnee – humoriste

Oanie Lemercier – artiste visuel

Anne Raffin – réalisatrice

Leslie Coutterand – actrice

Marie Miani – Réalisatrice poétesse

DJ Netik – musicien

Vincent Lahouze – auteur

Lulu Van Trapp – Musicien.n.es

Nikita Bellucci – Productrice actrice

Skalpel – Musicien

Theo Leroyer, photographe

Simon Pouilly, réalisateur

Soraya Garlenq – comédienne

Sophie de La Rochefoucauld – comédienne

Human Eyes – Groupe de métal

Mahaut Drama – humoriste

Stella Le Page, musicienne

Last Train – Groupe de musique

Aly Bass – rappeuse

Maryon – artiste vitrailliste

Lolla Wesh – Drag Queen Humoristes autrice

Christine Berrou, humoriste, autrice

Olo – Musicien

Cyprien Ortuno – Musicien

Gean Cartier – comédien scénariste photographe

Raoul Les Mécaniques – Dragking

Mina Trash – Dragqueen

Norma Suzanne – metteure en scene

Thomas Mallen – Comédien

Jeanne Actu – Photojournaliste

Clémentine Coutant – artiste comédienne

oXni, artiste & auteur•e

Cheeko – rappeur

Jade Verda – chorégraphe et plasticienne

Guilhem Saudrais, artiste verrier

Natan Bouzy, Danseur et comédien.

Bouchra Jarrar – Directeur artistique

Mathieu missiaen photographe

Raavni – Musicien

Mehdi Görbüz, artiste visuel

Maya Paules – photographe autrice

Milla Agid – comédienne

Mara taquin – actrice

Henri Baron – auteur

Taos Bertrand – danseuse et chorégraphe

Médée The Bwitch – Drag Queen & Effeuilleuse Burlesque

Jason Tome – comédienne

Mahé Ripoll, artiste plasticienne

Tyche, tatoueuse

Marco Prince – Musicien

Rage against the lifestyle, scénographe et photographe

Nasri Sayegh – artiste

Amusecalledine – modèle

Bousquet Simon – sculpteur

Ulysse / Worn Blue Shoes – musicien

Camille – Tout feu tout cam – illustratrice

Coraline Claude – Comédienne et metteuse en scène

Laura Calu – Humoriste

Fluffy Bidule – Artiste Drag / organisatrice d’événements

Trudie balls – Artiste Drag

Buster Grine – Ecrivaine, Artiste plasticienne & Réalisatrice

Noemyparis – photographe

Collectif Là-bas bas si j’y vais

Léa Conil – comédienne

Meije André – scénariste

La Poulette – artiste performeuse

Audrey M-G – photojournaliste

Mila Nijinsky, photographe plasticien.ne.

Emma CHAÏBEDRA – Actrice, Réalisatrice

Clément Boecher – Comédien

Avamoore – compositrice

Joséphine Tisserand-Chamak – costumière et maquilleuse

Yann zuldel – designer

Just LX – DJ / ingénieure du son

Minor Player – DJ

Liquid Ox – Peintre

Louisadonna – musicienne

Delphine Dénéréaz – artiste plasticienne

Deborah de Robertis – artiste performeuse

Maria Estevens M. – artiste plasticienne

Black Marten – Illustratrice / Animatrice 2D

Julie Haismann – Musicienne

Veence Hanao – Auteur, compositeur, interprète

Edwin – Chanteur

JSP – DJ

Pinel Fanny -illustratrice

Camille Aumont Carnel – autrice

Loup blaster – artiste

Black Lilys – Groupe de musique

Victor Zynski – directeur de la photographie

Manon Deck-Sablon – artiste architecte paysagiste

Amelie Bonfils – monteuse de cinéma

Marie Wilmer – autrice

Nash – Musicien

LAC – groupe de musique

Mélissandre Bleuet – circassienne

Theodoros – ingénieur son

Amaury Cornut – écrivain

Jefferson Fouquet – multidisciplinaire

Max – réalisatrice et scénariste

Sylviane Le Boulch – artiste plasticienne

CHÉRI – Auteur Compositeur Interprète

Sasha Rey – guitariste/chanteuse/compositrice

Lucie Bonnefoy-Cudraz – metteur.e en scène / performeureuse

M4RKUS – artiste-auteur

Angele Prunenec – artiste

François Schmitt – Chanteur / musicien

Raphaëlle Daguier – céramiste

Juliette-ella CHANU – comédienne et chanteuse

Malmö – Musicien

Glrkitsune – Artiste illustrateurice vitrailliste

Joseph K. Roman – Illustrateur

Hemjie – musicienne / compositrice

Yolaine Gendre – comédienne

Margot Sabin – Artiste plasticienne

Stéphanie Vovor – autrice

Juliette Carle – artiste photographe

Agathe Singer – illustratrice

Captain Donnie – producteur de musique électronique

Julie-Anna George : Autrice-Realisatrice (documentaire)

Elsa Biyick – photographe

jules Thibaudeau – Graphiste 3D

Julie Lamidieu – autrice

Héloïse Farago – artiste contemporaine

FeuKing – Drag King

Linda Zineb Kaine – Metteuse en scène

aamer.wav – producteur musical

Mélanie Body artiviste feministe

Sophia Antoine – Metteuse en scene, autrice, interprète et activiste FEMEN

Anais DURIN actrice- illustratrice

Émilie Hazevis-Bini Wendokas

Delia Al Mouloudi – illustratrice

Jeanne Sterkers – illustratrice

Laure Dasinieres – Journaliste

Claire Griois – autrice / réalisatrice

Aimée Fleury – Artiste plasticienne, scénographe et écrivaine

Dalila Dalleas Bouzar – artiste plasticienne et performeuse

Lord Jalapeños – musicien

Jennifer Yezid – Ecrivaine

Marc Guidoni – Auteur, réalisateur, producteur

Florence Dellerie – Illustratrice scientifique

Morgane Oneckssy – Poétesse

Henri Cartier-Baston – Photographe

Michele Gurrieri – Directeur de la photographie

Léa Michaëlis – Photographe

Isa Stragliati/ Rescue – Artiste & DJ

Ema Xp – Artiste plasticienne

Severine Vasselin – actrice & environnementaliste

Kathy Laurent Pourcel – Danseuse

Camille Chastang – artistes plasticienne

Camille Faure – artiste musicienne

Anette Gillard – Auteurice et dramaturge

Thomas Augereau Auteur, artiste

Malone Silence – Auteur

Duprat Stéphane – photo-reporter

Elfi Etnelav – tatoueuse

Lucille Duchesne – comédienne

Arya Bardin – makeup artist

Paloma Piffeteau – photographe et écrivaine

Isabelle Broué – cinéaste

Marie-Hélène Branciard – autrice ⁹

Laurie-Anne Jaubert – artiste plasticienne

LAC, groupe de musique

Helio Thiémard – acteurice

Manon Gorra – comédienne

Colas Renard – illustrateur

Marie Docher – photographe

Marion REVOYRE – artiste plasticienne.

Caroline Franc – scénariste et autrice

Delphine Gilquin – comédienne

Nade – auteur-illustrateurice

Pauline Dalmais – artiste-auteure

Zoé Décamps – autrice

Gaetane rosell – illustratrice

Kévin Lazakis – musicien

Uriel le Virassamy-Thiolier – Artiste-Designer

Sonia Qa – sculptrice

Malik Slimane – Auteur metteur en scène et comédien

Axel Dambrin – Accordéoniste

Alice Miljanovic – Danseuse

Laurie Lassalle – réalisatrice

Vincent Tille – musicien

Flore Benguigui – chanteuse-autrice-compositrice

Elweline Lastecoueres – Photographe

Martin Luminet – chanteur

Daphné Jamet – plasticienne

Nina Richard, -cheffe opératrice / réalisatrice

Pierrick Grillet – Comédien

Julie duval – comédienne

Lou Broquin – metteuse en scène / plasticienne

Guillaume Herrmann – éclairagiste

Elsa Cecchini – comédienne & dramaturge

Nora Jonquet – comédienne metteuse en en scène

Nicolas Poulmarc’k – Directeur technique

Richard Dumy – acteurice, metteur.euse en scène et chercheur.euse

Louise de Witte – Illustratrice

Manon Loisvaine – Autrice, scénariste

Baptiste Jan

Solane Bouilland – humoriste

David Désir – Maquilleur

Clémentine Haenel, écrivaine

Stan thuret – cineaste navigateur

Infraordinaire / photographe

Pauline de Tarragon – musicienne/ illustratrice

Florian Salabert – Photographe / Réalisateur

Sarah Heaven – musicienne / régisseuse générale.

Thx4crying – musicien•ne

Zac Mehdid – artiste

Morgan.e Ploët – auteur.ice, comédien.ne, metteur en scène

Léo-Paul Martinello – danseur, chorégraphe, musicien

Marion Aeschlimann – artiste

Youpron – artistes

Amber Tambour – Musicienne

Florence Hainaut, autrice et réalisatrice

Vickychou – Musicien•ne

Noa Soussan – metteuse en scène et comédienne

a2ele – musicienne

Aurore – cinéaste et comédienne

Manly B – Artiste Drag Queen

Baboucan – artiste musicienne et illustratrice

Emma Filao – poète

Sophie Hutin – metteuse en scène et comédienne

Marcel des Bardeurs – Drag King

Cléo-Nikita – photographe

Adlane – musicien

Armance Merle – musicienne et comédienne

Maud Gentien – comédienne

Carole Duclos-Huot – comédienne et administratrice du spectacle vivant

Rossana Di Vincenzo – journaliste

Martin Golob – acteur

Théo Garnier-Greuez – Graphiste, illustrateur, artiste

Dune – chanteuse et musicienne

Gatspar – artiste compositeur

Morgan Cox – Artiste-photographe et auteur

Sarah Leboeuf – comédienne

Thomas Delord – Chef décorateur

Lylice – rappeuse

Alain Duclos – directeur de compagnie, comédien, metteur en scène

Enora Laurenza, danseuse

Marine Thibault – musicienne

Naïla De Prise_Complete – Graveuse

Toboggan – Musicien.nes

Joyce Rivière – poète écrivaine

Stéphanie Vuilquez, ex-danseuse professionnelle et artiste, aujourd’hui thérapeute psychocorporelle spécialisée dans la prise en soin des victimes de violences sexuelles

Sabrina Erin Gin – essayiste

Yax Ferri Venti – Drag King

Cléo – Musicienne / Compositrice

Anissa Mesbahi – Comédienne

Leciel – chanteuse

Marie Gombeaud-Antoine – maquilleuse

Émeline Marcon – Chanteuse

Hélène ELOUARD – artiviste féministe,

Coralie Mennella – comédienne et autrice.

Antoine Carel – architecte

Sarah B. Harnafi – illustratrice poétesse et photographe

Circé Pfersdorff – Cinéaste

Suzy Vatz – chanteuse

Sofia Toukali, administratrice

Charlotte Jankowski – artiste plasticienne

The Elmas – Groupe de musique

Tristan Ihne – Danseur

Ophélie Koering – Comédienne et réalisatrice

Juli Houbart – Comédien.ne

Houdya – autrice compositrice interprète

Anton – Editeur et scénariste de BD

Anne Decourt – Directrice de théâtre

Margot Dejeux – photojournaliste

Hugo Van Rechem – compositeur et musicien

Thomas Wiesel – humoriste

Yann Hedan- Auteur de BD, Réalisateur

Maud Marique — artiste, autrice & enseignante

Valentin Bigel – graphiste

Benoit Dahan – auteur-dessinateur de BD

Lucile Gautier – autrice de bande dessinée / illustratrice

Marc Perrin – écrivain

Hugo Pillard – musicien et réalisateur

Adahy – artiste & DJ

Leila – artiste

Pauline Quinonero – réalisatrice, autrice et enseignante cinéma

Elodie Foulgoc, artiste chanteuse

Manon Dufour – artiste

Margaux Cabrol – Autrice et artiste plasticienne

Vanda Forte – Artiste / performeur•se

Olivier Perrot – plasticien photographe

Plag O’ – Plasticien / poète

Guillaume Berrut aka LaumeB artiste jeux vidéos

Tildé Barbey – artiste / illustrateurice

Fanny Vella Autrice et illustratrice

Juliette Charré-Damez – Comédienne, metteuse en scène

Mathilde Berruer – danseuse

Noa Peron, auteurice-illustrateurice

Audrey Barbado – Musicienne Chanteuse, Autrice Compositrice

La Giù – rappeuse/chanteuse/beatmakeuse

Alexane Nylon – Artiste et réalisatrice

Hunam – Rappeur

Galspectral – Artiste illustratrice

Marion Delabouglise – artiste

Sébastien Breynat – artiste peintre/illustrateur

Sergiok – auteur, compositeur, musicien

Lucile Strobinell – autrice, chanteuse, compositrice

Jérémie Périn – Réalisateur

Maxine Reys – Metteuse en scène

Pépita Car – Metteuse en scène

Collectif Ederasole – artistes et perfomeur.euse.s de rue

Yannis Briki – Artiste/Cinéaste

Nathalie Cheron – Directrice de Casting

Aleko – Artiste/Metteur en scène

Trepanation Recreative – Artiste Illustrateur

Amaury Buhler – Artiste

Hélène Elouard – Artiviste féministe, Peintresse

Stephanie Girerd, réalisatrice et scénariste

Laetitia Abad Estieu – Autrice, militante

Florence Rivières – Autrice et scénariste

Marion Catusse – Artiste plasticienne

Yannis Lehuédé – Étalonneur, VFx, réalisateur et enseignant

Emma Carré – Réalisatrice

Eliott Evaki – Artiste

Mare Kloc – Céramiste

SekuOuane, Artiste-chercheur

Raphael Fabre – artiste

La Maryposa – Drag Queen

Collectif Prismé.e.s – Collectif de danse et performances féministe.

Allard Alison – Danseuse

Clémence Collignon – réalisatrice de cinéma d’animation

Mélie Boltz Nasr – Autrice

Sébastien Todesco – Comédien

Florian Ronget Rochet- Dessinateur et éditeur

Clémentine Langlais – Artiste peintre

Jean-Philip Lucas – Coordinateur de tiers-lieux

Arthur Gillet – Plasticien, modèle et TDS

Lila Hajosi – cheffe de choeur/directrice artistique

Léo Morteveille – Artiste, vidéaste

Thomas Piet auteur et musicien

Pauline Raineri – danseuse, chorégraphe, comédienne

Emilie Theillard – Illustratrice

Maïc Baxane – graphiste, dessinatrice, artiste

Sandrine Cardon – metteuse en scène dramaturge photographe

Lila Touchard – chanteureuse, comédien•ne, danseureuse

Luc Vincent DESIGNER

Marion Harlez Citti -realisatrice

Clarice Calvo-Pinsolle – Artiste plasticienne

Nadia goodwater – artiste musicienne

Hélène Delmaire – peintre

Martin Barré – musicien

Mélissa Parmentier- Artiste

Roméo – Photographe et auteur.ice

Marine Giraudet – Comédienne, metteuse en scène et autrice

Sam Abed – artiste de drag, dessinateur, peintre

Sefka- Rappeur

Fen Touchemoulin- artiste

La permanence – collectif militant agissant dans le champ de la danse

Chloe Besnard – photographe – plasticienne

Guyom Touseul – auteur compositeur interprète

Leyla Peyrin – graveuse imprimeuse

Alice Pfältzer – créatrice de contenus, autrice et militante

Angéline Girard – photographe plasticien.ne

Milia Barriere – artiste et développeuse jeux vidéo

Stéphanie Cormier – artiste plasticienne

Jenna Thiam- comédienne

Benoit Blanc – Comédien et scénariste

Leia – DJ

Marie-Babette – DragQueen

Christelle Pécout – autrice de bande dessinée

Clorindre Châlon – Designeuse de mode

Ariane Labed -actrice , réalisatrice

Fanny Blondeau – Comédienne

Anne Loyale – Comédienne et dramathérapeuthe

Patrice Dubosc – Documentariste

Marie Lemarchand – Comédienne

Louise Orry-Diquero – comedienne

Lisa Agudo- comédienne

Brique Argent – Artiste

George Ka – Artiste

Marie Guignard – comédienne

Coline Thuissard – Comédienne

Bérénice Boerez -musicienne

Léonor Graser – Autrice, sociologue

kali boisson – Comédienne

Chloé Salgado – Galeriste

Troty – Artiviste, illustratrice

Carlotta Coco – scénariste

Jean Noviel : décorateur et photographe

Juliette Alhmah – artiste

Sissi Duparc – Comédienne

Foutrine – dragqueen

Roma Blanchard – acteurice

Sylvain SECHET – Directeur photo et éclairagiste

Sébastien Delage – artiste musicien

Liam Laurenti, dessinateur & storyboarder cinéma d’animation

Clem Le DuQ – artiste photographe

Erminie Blondel – artiste lyrique

Zoé Civade – Réalisatrice / directrice de la photographie

Élodie Martial – Photographe

Valérie Nougé – Histoires Bleues photographies et gravures.

Renaux Alex – artiste plasticien.ne

Libellule – Chanteuse

Cécile bicler artiste dessinatrice performeuse et vidéaste

Lea Rey-Mauzaize – Artiste

Géraldine Szajman – metteuse en scene et comédien trèsne

Thomas Dos Santos – Chanteur de Tommy Unda

Élisa Monteil – créatrice son et comédienne

Pauli Bertholon – artiste plasticien.ne

Aline Part-artiste plasticienne

Aïda Ndiaye- auteure compositrice interprète

TARDIGRAADA – Artiste Autrice compositrice interprète

Eurialle Livaudais, comédienne

Rozenn Veauvy – artiste plasticienne

Coralie Salaün Auteure-photographe

Louise Petit – Comédienne / metteuse en scène / autrice

Charlotte Goutagny – Comédienne / metteuse en scène

Kee-Yoon KIM, musicienne / comédienne / autrice

Auriane Preud’homme – Artiste

Lara Schroer – Comédienne

Arthur Morard – réalisateur, monteur

Soul of Bear – artiviste / musicienne

Inas Chanti – Actrice

Luz – Auteure compositrice

Romain DANIEL- Photographe

Selim KERROU – Comédien / Metteur en Scène

Evann Gorel – Président de La Ligne, ex-Conseiller régional de Bretagne à l’Art et la Culture

Sophia Lang – artiste plasticienne/styliste

M612 – street artist

Adeline Bailleux, blogueuse culturelle et artistique,

THEOPHILE – Chanteur

Jean-Daniel Pellen, artiste plasticien

Drean, Chanteuse, comédienne

Wladimir Quensière, artiste peintre

Anne-Pierre Hocquet, artiste-autrice, adaptatrice de l’audiovisuel

Charlotte Cartoux- comédienne

Idriss Bigou-Gilles, photographe

Valerie Reding – chorégraphe, performeuse et artiste transdisciplinaire

Julien Pitinome – Photographe

Victoria Sucrette – Drag queen

Meryl Franck – autrice, réalisatrice

Leslie Préel – autrice, cofondatrice de Friction Magazine

Lou Cocody-Valentino – artiste plasticienne

Daphné Brugman – actrice

Maxime Lavalle – auteur scénariste

Jacques

Sara Verhagen, comédienne, scénariste, réalisatrice

Gaspar Willmann – artiste plasticien

Charline Lemoal – Artiste dessinatrice, Cinéma d’animation

Nicolas Dubosson, travailleur culturel

Mélodie Blaison – artiste plasticienne et sonore

Maedusa – Autrice BD

Vanda Spengler- photographe

Joséphine Draï, comédienne et auteure

Louise Chevillotte, comédienne

Noémie Galvan – assistante de production, cinéma

David Faure – comédien

Eva Camara – danseuse, peintre

Submarine fm – musicienne & DJ

Cecile Cée – autrice illustratrice et photographe

Akim El Sikameya – chanteur auteur compositeur

Aliha Thalien – réalisatrice / plasticienne

Gala Hernández López – réalisatrice

Christelle Lassort – artiste musicienne

Alice Marin- éclairagiste et metteuse en scène

Anouck Hilbey – metteuse en scène et performeuse

Maud Lübeck, Chanteuse Autrice Compositrice

Salomé Pham, réalisatrice documentaire et chercheuse

Emma Binon, comédienne

Sébastien Loiseau, comédien, musicien, chanteur

Camille Soualem Artiste Plasticien.ne

Clotilde Hesme actrice

Julien Tribotté – écrivain

Clitorock – artiste – DJ

Hugo Sterchi – Monteur, FX Designer

Emmanuelle garnot artiste

Alexandra Gentil – comédienne

Arnaud Lécrivain – Trompettiste

Maëva Le Berre – musicienne

Camille Sart – artiste plasticien

Ju Berthet – réalisatrice

Juliette Gutmann – S*witches – performeuse, chanteuse

Laetitia Fistarol – S*Witches, performeuse-chanteuse

Lechevallier Marion – comédienne- metteuse en scène – autrice

Elodie Remy – décoratrice cinéma d’animation

Marjan Siutkowski- Artiste Dramatique

Missoum Slimani – Acteur

Caroline Pascal, comédienne, autrice et réalisatrice

Caroline Deruas, réalisatrice, scénariste

Alex~tamécylia – auteur•ice, association Langue de Lutte

Lena Garrel, comédienne

Celine Gaudier, assistante mise en scène

Flavia Broï – céramiste

Oceane Feld – Photographe

Gregör Hosjan – Artiste plasticien

Cetusss – Artiste plasticien

Pascale Crespy comédienne et enseignante en conservatoire

Laure Malécot. Réalisatrice (docu), scénariste, auteure, peintre

Maëva Longvert – Artiste Plasticienne – Metteure en scène

Karine Vivredanse – Danseuse

Charlotte Mahdavy – artiste pop urbaine

Garance Salto – écrivaine

Lou-Ann Mercure – Danseuse

Yasha danseuse orientale

Benoit Fleury – Ingénieur du son

Martin Billé – musicien

Nøelly – chanteuse et rappeuse

Rodolphe Toupin – artiste chorégraphique

Federica Acierno – artiste photographe

Rose Guégan – comédienne et machiniste

Cécile Goussard – comédienne

Clara Borgen – monteuse

Mélodie Lauret – Chanteur comedien auteur

Jordy Oumira – Auteur et créateur de contenus

Léa Mkl – autrice/illustratrice

≈sheglitchr- Artiste visuelle, scénographe et musicienne

Louise Reynaud – storyboardeuse de cinéma d’animation/bédéiste

Hélène Bernadat – artiste auteur•ice

Jordan More-Chevalier (Corpus) – Poète, DJ

Diane, blogueur•se, auteur•rice

Maxence Bod, comédien.

Thomas Guené – comédien, metteur en scène

Jules Billé – musicien

Layla Benabid – autrice, illustratrice

Minuit Machine – artiste musicienne, DJ

Soline Bourdeverre-Veyssiere, autrice

Les Gouineuses – duollective queer artiviste

Maxime Ducharme – artiste plasticien

Théa Daspect – illustratrice

Léo Mullett- technicien du spectacle

Marc Dubuisson (un pied) – dessinateur

Vincent Le Fort – Musicien

Yannick Vicente – Illustrateur, auteur, éditeur

Alexandre Galatioto – Auteur de BD

Cedric Moreau – Comédien / metteur en scène

Catherine Libert, cinéaste

Marion Maurel, musicienne

Donia EML – Musicienne, Comédienne

Eli Desnot Marsan, artiste pluridisciplinaire

Hélène Mouchel metteuse en scène et autrice La Super Compagnie

Carole BRANA Actrice, Mannequin. Artiste

Emeline Aelig – Comédienne

Clémentine Charuel – compositrice de musique de films

Keopathana – Peintre

Joseph Levacher – Auteur Illustrateur

Camille Chandellier – Productrice

Émilie Plateau – Autrice de bande dessinée

Fanny Gayard – Metteuse en scène

Christophe Bouvier – technicien lumière

Jean-Charles Mbotti Malolo – Auteur / Réalisateur

Lolo Tuning (Lola) – Tatoueuse

Alice Gadbled – Réalisatrice/Directrice de casting

Palem Candillier (L’Ambulancier) – auteur/compositeur/musicien

Antoine Laroye – comédien

Mathieu Tremblin – artiste

Camille Blois – comédienne

Hélène Gugenheim – artiste plasticienne

Célyne Baudino – compositeurice musique de film

Marie Valls – artiste

Delphine Hyvrier – artiste

Chloé Véron – comédienne

Chloé Lavalette, artiste de performance et docteure en Arts du spectacle

Lisa Poirier – Danseuse

Tania Garcia gouix – Illustratrice

Morgane Rozat – comédienne

Oceane Marescotti – peintre

Mr VOuL – artistique narcissique dysmorphophobique

22temps – Illustrateur/producteur

Ariane Dumont-Lewi – metteuse en scène, autrice, comédienne et musiciennes

Diane, blogueur•se

Set to Change / Groupe de musique

Black Mist Studio / Photographe

Baptiste Thery-Guilbert – Écrivain

Louison Béchu – Comédien

Marion Cros régisseuse et musicienne

Marie Berger comédienne, autrice et metteuse en scène

Julie Desb – Autrice

Garance Smith-Vaniz – Scénariste

Elsa Leydier- artiste

Domi – DJ

Valentine Smith-Vaniz – comédienne

Lisa Giacchero – Cinéaste

Carpentier Myrtille – comédienne

Eleonore Echène metteuse en scène comédienne

Rodrigue Pascual – Comédien, auteur et metteur en Scène

Maxence Dussère – Compositeur

Luce Jalbert – illustratrice graphiste

Antoine Grégoire – Animateur 3D

Lola Altman – Comédienne chanteuse

Julie Jodts – Autrice

Jérôme Thibault, comédien

Florence Rochat, scénariste, réalisatrice

Lana Tessier-future Autrice Mangaka

Moxxi – Drag Queen

Madame DeLux – Photographe

Christine Citti – autrice, comedienne

Ngo – Humoriste

Juliette Smadja – comédienne

Thomas La Hess Créateur de contenus

Louise Ellie Auteure compositrice interprète

Celia Sallet Graphiste

Dr Feuille Musicien

Valentin Bordenave Rappeur

Jonathan Verleysen Musicien (chanteur de ELEPHANZ), photographe et vidéaste

ghyslain bertholon artiste des arts visuels

Nastasia Klinka Autrice / Compositrice

Jean Bernard Duhamel Musicien

Gérard Decoster Surfologue, scénographe, surfartiste, auteur

Coline Bonnemayre Comédienne

Émilie Dhénin Danseuse

Emily REMY Productrice et directrice de label de musique classique

Charlotte Léo Comédienne

Florian Lavignolle Musicien

Cyrielle Lacoste Actrice

Laura Domenge Humoriste comédienne autrice

Arnold Zeilig Musicien et Ingénieur du son

Anne-Sophie Semedo Comédienne

Dimitri Doré Acteur

Anaïs Caron Musique et arts appliqués

Jean-Baptiste Marcenac Comédien

Jean-marc Mayer Architecte

Amandine Richard Musicienne et comédienne

Clémence Marsh Autrice, scénariste

Alexis Langlois Cinéaste

Kloé Benoit

Kevin Cardet Artiste photographe

Killian Francisco Éclairagiste & assistant metteur en scène

Diane Aïla Pall Comédienne , autrice

Lucie Duranteau Costumière

Chantal LORIO Peinture Sculpture

Pauline Boulineau

Geraldine Theurot artiste-plasticienne

Thaïs Cosentino

Mathey Arnaud Comédien, metteur en scène

Serge Bédourède Artiste Plasticien

Elizabeth Prinvault Autrice

Lou Fradet

Yann Passereau Régisseur Lumière

Nadia Kamali Scénariste

Caroline Safir Directrice Générale de Commune Image

DUPRAT LAURENCE Peintre

Marie Brosse Artiste Musicienne

Nadia Ehrmann Artiste plasticienne

Gilles Cohen-Solal Éditeur

Claire Dessirier Photographe et autrice

Caroline Nardi Gilletta Comédienne, metteuse en scène et autrice

Damien Bazin Réalisateur & auteur

Imbert Emilie Directrice de Creation

Romane Loubaresse Photographe/ Étudiante en psycho-criminologie

Sophie Charrière Pianiste. Enseignante

BAZØ Artiste pluridisciplinaire

Albron Illustrateur

WONG-YOUK-HONG Ken Photographe

Thomas Cler Tatoueur

Fanette Severin Graphiste 3D

Annabelle Lagaude Comédienne

Dylan El Kara Réalisateur

Stéphanie Hernandez Bibliothécaire

Céline Ponnet Maquilleuse

Sarah De Baets Animatrice féministe / arts appliqués

Benedicte DEVILLERS Ex comédienne

Jade Phan-Gia Comédienne

Aliénor Guéniffet Autrice-Compositrice-Interprete

Béranger Viot-Pineau Traducteur audiovisuel

LOVELACE KESTER Comédien, professeur d’art dramatique, metteur en scène

Gwendal Keruzec Scénographe

LIONEL CHENAIL Comédien

Isarr Eiriksson Dir. Photo

Elia Lanchon Artiste musicienne autrice compositrice

Lena Aboukrat Artiste autrice

Lisa Audilla Auteure compositeur interprète

Rozenn Illiano Autrice

David Vey Musicien (Tweane)

Laura Baqué Illustratrice

Noëlla Staykov Céramiste artisan d’art / Infographiste

Ellia Brightmoon Performeuse

DEWITT Catherine Comedienne

Elise Anderson Scotto Comédienne

Elsa Sadet Musicienne

Marsö Musicien

Mélanie Fazi Ecrivaine

Agnès de Larrard Conteuse

Nicolas Fleury Chanteur

Miguel Lo Bue Musicien

Marguerite Vernier Productrice

Céline Cavagnac Musicienne

Anthony Le Roux Musicien.

Béatrice conteuse comédienne

Raimon Gaffier Directeur de la photographie

Nelly Lafond Docteure en histoire de l’art médiéval

Amel Dahmani Médiatrice culturelle

VANESSA AIFFE CECCALDI Actrice , autrice

Jessica Levin Sous-titreuse

Laura Nidh Programmatrice

Emma Bonneaud DJ

Gabrielle Marty Artiste

Roman Picault-Leroy Musicien (trompettiste)

Marie Perret Comédienne

Céleste Chanteuse lyrique

Gaby Jimenez artiste plasticien•ne, animateur•rice et réalisateur•rice

Tristan Labatut Etudiant en Cinéma

Pikita Sari Chanteuse

Kevin Bantsimba Réalisateur

Laure Colmant Journaliste

Ronan Berregard Photographe artiste plasticien

Alidéa Galluzzi Chanteuse

Voul Gil Street artiste

Xtra Taki Musiciens

Clement Valette Graphiste et art plastique

Camille Collin Photographe

Jean Piépié Humoriste

Benjamin Gottar Auteur

Christophe Demazeux Musicien

Romain Delplancq Écrivain

Sam Stroesser Assistant réalisation / Technicien du spectacle

Aurélie Renda Improvisation Théâtrale

Flavie Herriou Dessinatrice

Thierry Bunas Auteur

Bénédicte Schmitt Ingénieure du son & Réalisatrice artistique

Brandon Miens Bassiste

Robinson Haas Artiste plasticien

Denis Metzlaff Poète

Mélisande Tonolo Artiste interprète – Danseuse

Sophia Sophia

Fiscorb Photographe

Foncez Bernard Photographe

Maxime JOANNIN Musicien

Raphaële Kipen Plasticienne

La p’tite Blan animatrice et productrice radio

Emma Sudour artiste du spectacle vivant

Marie Damien Photographe

Alain Morel Théâtre d’Urgence

Peggy Pexy Green Comédienne et Metteuse-en-scène

Aurélia Dumont Photographe

Cochois Jean my Directeur artistique/Manager

Meghanne Morisset 2nd assistante de réalisation

arthur sangra auteur compositeur interprète

Clara Kata Producteur

LUTAIRE Lévi Chanteur

Romy Alizée Photographe et artiste

Vassily Janni Artiste 3D – Graphiste

Kalash Chanteur

Thibault Paul-Dubois-Taine Pianiste

Lüna Roussel Compositrice

Manon Charrier Comédienne

fran· gremaud poète·sse et performeureuse

Da Silva Helena Chanteuse musicienne

Elodie Ortu Comédienne

Diane Duquesne Comédienne

Isabelle Rocher Comédienne-chanteuse

Mara Zoda Artiste, Photographe

Oscar Berenger Auteur-compositeur-interprète

Sandra Nkaké Auteure-compositrice, chanteuse

Rébecca Forster comédien’ne, artiste de rue, chanteur’euse, conférenciè’re gesticulant’e

Klaude Artiste de cabaret

Jeannet Simon Tatoueur

Tom LINTON Acteur

Frédéric Charpentier Danseur-performeur

Jeanne Lazar Artiste

Garance Thibault Assistante caméra

Zac Deloupy Auteur de bande dessinée

Matthieu Reynaert Scénariste, réalisateur

Esther Bernet-Rollande Actrice

Ariane Ducasse Comédienne

Yonnel Perrier comédien

Sonia Huguet Artiste illustratrice

Toky Nirhy-Lanto Journaliste

Antoine Cegarra Metteur en scène, comédien

Nathalie Man Poétesse

MARINE LINGUAGROSSA DIRECTRICE ARTISTIQUE

Lily Nambininsoa Actrice

Gwendal Raymond Danseur / Chorégraphe

daniel san pedro Comédien,Metteur en scène

Renata Antonante Comédienne et Metteuse en scène

Marjan Siutkowski Artiste Dramatique

Anne De reparaz Réalisation

Campos Régine Danseuse

Amina Mess Photographe

Cécile Roullier Ex assistante réal

Etienne Manchon pianiste

Gaël Geney Régisseur Adjoint cinéma

Rémi Chanaud chef opérateur du son pour le cinéma

Leïla Gaudin Chorégraphe et danseuse

BRUNO PALUD instruments musical amateur .

Coco Guimbaud Musicienne

Marius Chanteur

Morgane Potar Slameuse, drag queer

Élisabeth Gary

Christophe Jean Artiste

Christina Guwang Potière (céramiste-boliste-peinturliste)

Thaïs Salmon-Goulet Comedien.ne, metteur.euse en scène

Lou Volchitsa Ravelli Actrice / Mannequin / Musicienne

Romane Bernard Blogueuse

Styven Charton Créateur de contenus

Jothi Bourg

Nathalie Grenet Artiste plasticienne

Sandrine Gregor Scénariste

Delphine Prouvost

Marion Campos-gullotti Musicienne

Virginie Rouffignac Costumiere, créatrice de lingerie pour tous.tes

Axel Drochon

SHEN ÖZDEMIR Sculptrice

Clemence Perez

Benoît Broyart Auteur, scénariste

Oscar Olandese Monteur vidéo

Myke DJ

guy auberger comedien theatre

Valéry Bonneau Ecrivain

Melero Victor

Charlotte d’Arfeuille Illustratrice

Manon Segur Écrivaine

Marina Rogard Poésie

Lucie Le Goff Chanteuse

Natacha Tertone Autrice-compositrice-interprète

Darius Gouriot Acteur,drag queer

Julie Loison Artiste plasticienne

Mathis-Charly Porcel Artiste plasticien

Michel Martin-Charrière musicien et enseignant de Jazz

Alioune Koné Compositeur

iliana Chazal Régisseure

Armand Dupont Poète et auteur de textes musicaux à mes heures perdues (profession employé administratif et auparavant ouvrier d’usine, militant du PC et de la CGT)

Corine Autrice, compositrice, chanteuse

Morgane Berthet Tatoueuse

Maëlle Polo Actrice

Tatiana Taburno Autrice, adaptatrice, traductrice

Natacha Lefèvre Illustratrice, graphiste

Candice Rovere Photographe

Thomas Radas Illustrateur

Lucile Vareillaud Comédienne

Aurélia Naamani Traductrice de l’audiovisuel

Cordani Claudine Actrice (et écojournaliste)

Anastasia Goujon Auteure de poésie

Elsa Biston Musicienne

Sam Sprent Musicien

Lola Ces, Marie Facundo, Mélodie Molinaro Membres du groupe Les Coquettes

Reza Riahi Réalisateur de film d’animation

Claire Beaudoin Comédienne

Feigur Musicien

Bernie Winsberg Chanteuse et comédienne

Victoire Kirzin Autrice de doublage

Paola Perrain Auteure-Compositrice-Interprète

Joséphine Viollet Danseuse

Alex Frei Khadavali Poète dessinateur

Meleane Galleri Designer Ébéniste

Rémi Lavialle Musicien

Arsène Ariel Tatoueur – illustrateur

Lucy Mazel Autrice de Bd

Magali Brueder Graphiste artiste

Renan Carteaux Acteur, auteur

Charlotte Couturier Artiste et formatrice

Laure-Hélène Césari Autrice Traductrice-adaptatrice

Sonia MAIL Art-İste

Clara Hugueney Photographe

Julien Andujar Choregraphe et interprète

Alizée Bsn Jd Comédienne

Sophie Barbier Artiste plasticienne

Isabelle Pellegrini Autrice

Paul Lamoureux Journaliste

Hugo Jouxtel Réalisateur

Lucie Carbone Humoriste

Julien Laudic Baron Dj

Flora Alfonsi Monteuse

Fernando NUNES Photographe

Darak Groupe de Black Metal

Mona Meslier Menuau Illustratrice

Elodie Masin Auteure et comédienne

Serena Giuliano Romancière

Hélène Dugas Brodeuse

Belet Jean-Pierre Technicien du spectacle

Mihalcea Anna Comedienne

Mailys Vallade Réalisatrice

Guillaume ORSAT Comédien, Directeur Artistique

Sophie Lemp Auteure

Lou Lemp Étudiante en cinéma

Camille Cordival Adaptatrice de doublage

Jean-Paul Lespagnard Designer

Sasha Supera Comédienne, Voiceartist, Chanteuse

Dumont lus Artiste plasticienne

Harmony Devillard éditrice et traductrice

Laëtitia Botella Metteure en scene et comédienne

Aurélie Senechal Graphic designer

Laurent Peyronnet Ecrivain

Louis Meni Artiste

Pauline Zamaron Architecte

figerou paul plasticien

Rodolphe Fernand Acteur porno

Jérémy Prudent Scénariste Réalisateur

baudet fanny comédienne

Marie Houdin Choregraphe Danseuse

Thomas Bleton Comédien / danseur

Le morse des mers Musicien

Prosperi Buri Auteur de bd, musicien

Salomé PERIGNON Artiste Peintre

Fanny Estève Comédienne

Ewen Bézier Acteur, Concept Artiste, Créatif

Émilie PANDELÉ Éducatrice

GEMAE Musicienne

François Donato Compositeur, performer, arts numériques

Saeb NoChiefs (tribune to Ratm) Musicien

Jean Philippe Metzelard Dessinateur (Sam Bot)

Frédéric Bard Comédien

Nicolas Lambert Théâtreux documentariste

Hugues Pénot Spécialiste en art contemporain

Virginie Cuffolo Auteure et interprète

Julie Dedieu Violoncelliste

Francis Renaud Acteur, réalisateur, auteur

Aude ROSSIGNEUX Journaliste

uzzeni lucie musicienne

Rousse Lauriane Maquilleuse

Jules Teyant Realisateur / Monteur

DIVOUX DIDIER CHEF OPERATEUR DU SON

Pierre-Yves Herry Professeur de théâtre/metteur en scène

Loos Marie Actrice

Justine Prime Médiation culturelle

Laurence calot

Aurélie Le Roc’h Actrice-Réalisatrice

Pumpkin Rappeuse

Marie-Myriam Lagny Actrice et chanteuse

Jan Caplin Acteur, réalisateur

Rebecca Zentz

Sima Naeimi Manesh Plasticienne

Justin Munaro Scénariste, dessinateur et développeur

Ilyes Mazari Plasticien

Bill Du bigdil Animateur tv

Loïc Noël Écrivain

Raphaël Cendo Compositeur

Cléo CRJ Comédienne

MARTINE REVERT Scripte

Nico Romand Accessoiriste

DEVOTO Isabelle Cheffe Décoratrice/Artiste

cathel Kornig

Laura Maujean Art thérapeute – créatrice d’objets d’art

Humainx Slameur.se, drag king, acteur.ice

Valerie ROBIN Photographe

Nils Othenin-girard Comédien

Ranchin David Artiste vannier, métiers d’art.

Léo Guidez-Belle Artiste peintre, illustrateur

Elodie SLAVIERO Graphiste (Sous le nom d’Elodiesl)

Anouk Autier Metteure en scène

Moïra Sauvage Journaliste

Yann-Alrick Mortreuil Danseur chorégraphe

Cristobal Mathéron Directeur de production

Makoto C. Friedmann Réalisateur

Kris NOLLY Musicien

Johan Thouvenot Musicien

Pascal Magniez Comédien

Quentin Caillot-Gueugneau Metteur en scène

Gilles Vandeweerd Comédien

Marion Gauvent productrice et agente

Théo Marie Directeur Artistique & Photographe

Felo Skurt Rappeur

iliana Chazal Technicienne lumière et vidéo

Nevedya Comédienne Chanteuse

Régis Beck Musicien

Myriam Jauvion Travail du cuir

Mllebarbarap Créatrice de contenu

Naïma Lecomte Photographe

Sébastien Roches Opérateur caméra

Gauvain Clémentine Graphiste illustratrice et dev web

Elsa Cuénez Cinéaste

Camille Travers Photo

Rahim Nadh Comédien / Improvisateur

Grégory Sapojnikoff

Matthis BOSTON Musicien / Cinéma Audiovisuel

Lucie Epicureo Comédienne

Louise Maby Photographe

Trayzonne Musicien

Juliette Lancel Photographe

Aliocha Imhoff Artiste et curateur

Dorothée Caratini Autrice, brodeuse, dj pour enfants et grands.

Dubrana Stephan Scénographe de théâtre

Astre William Comédien, metteur en scène

Sophie Frérard Actrice

Marie Mérindol Architecte

Clémence BELENUS Chargée des relations publiques spectacle vivant

Elips Artiste Drag

Noé Kirscher-Perrel Réalisatrice / actrice

Annick Etrillard Houguet Peintre

Romane Iskaria Photographe-Artiste Plasticienne

Patricia Angelina Danse

India Jonckheere Comédienne et metteure en scène

Charlotte Vilas Comédienne

Héléna Rosenstein Comédienne

Ezora Bouneau Danse

Ariane Liger Chanteuse

Danakil Danakil Groupe de musique

Antoine BRIANT Graphiste Indépendant

Gervaise Chanteuse, autrice, compositrice

Solange Baudo Autrice BD/Illustratrice

Joachim Achab Auteur / Ecrivain.

David Hamilton Clown

Gilles Cailleau Directeur artistique et directeur de salle

Maude Miel Tatoueuse

Françoise GEOFFROY-MERIAU Cheffe de choeur, comédienne, écrivaine…

Alma isolina Giammattei Artiste plasticienne – photographe

Aquarios Artiste & Compositeur

Tavennec Marielle Croquiste

Denais Camille Costumière-Habilleuse

Lucie Azadi Autrice et comédienne

Bastien Mazouyer Illustrateur

Juliette de Saint Rémy Musicienne

AILES Agnès Photographe plasticienne

Emilie FATTOUH Écriture

Margaux Jaubert Artiste lyrique

Théo Robache Podcaster

Lepage Corinne Comédienne et éducatrice populaire

Garcès Anne Ancienne chef operatrice du son tėlė, fiction et doc

Bonye & Klyde Groupe de musique

Marion LE GUEN Artiste-clown

Josine Jansen Peintre portraitiste

Kevin Glaichenhaus Monteur Video

Margherita Mariano Photographe

Leila Navacchi Illustratrice

Emmanuel Roy réalisateur, monteur

Joseph Mercier Promoteur Musical

Émilie HUG Skyronka Costumière

Claire Nicoleau Designer web

Élodie Grugier Art-thérapeute

Arslane Smirnov Artiste

Roignant Claire Chanteuse

Marjorie Marramaque Assistante réalisation

Solenn du Halgouet Dessin gravure

Jacques Puech Musicien

Rachel au piano musicienne

Lardeau Yann Cineaste, Écrivain de cinéma

Frida Morrone Artiste conteuse, comédienne, performeuse, autrice

Aurore Le Méné Costumière

Berenice Froger Auteure

Mehdi Kabar Musicien Régisseur

Chaizine Artiste plasticienne

Guenoun Laurence Photographe

Nathalie Masduraud Réalisatrice

Viv Dellamore Artiste Performer

Ari Muse musicienne performeuse

Bertrand Sinapi Auteur, Metteur en scène

de Calbiac Albane Comédienne

Julie Dacquin Comédienne

Dorian Morin Écrivain

David Fabien Animateur Radio sur France Bleu

Anaïs Chabeur Artiste plasticienne

Amandine Truffy comédienne, dramaturge

Cyprien Boone Danseur interprète

Nathalie N’Songan Comédienne

Julie Gore Autrice illustratrice

Marion Renard Réalisatrice

Martine Haffemayer Éclairagiste, Régisseuse lumière

Anne Huynh autrice, réalisatrice

Naïk Raviart Danseuse

TEAgrou Nebulous Dessinatrice

Christine Heitzmann Directrice artistique Compagnie Never Night Again

Hernandez Maëlo Danseur

Beelame Beelame Maker – 3d printing – CNC – Machining – Design – Street Art

Paul Lenoir Comédien

Mathilde Segonds Artiste autrice

Tolvy Musicienne

Raphaël Zaoui Chanteur

Julie Julien Comédienne

Ludivine MARCVALTER Dialoguiste-adaptatrice

Lola Staincq Musicienne

Sarah Cousy Metteur en scène, comédienne

Buyuk Pehlivanyan Alice Comédienne

Nicolas Desgroux Graphiste

Lavaituvu Photographe

Erika Dumeige

Patricia CHATENAY-RIVAUDAY Poète Guadeloupéenne

Le Guern Bruno Directeur de casting

Fouquet Sarah Dessinatrice

Marie Jo Daloz Artiste peintre

Thibaut Crassin musicien

Pacotine Autrice BD

Matthieu Carrani Comédien, metteur en scène

Fabrice Meeus Photo

Sonia Belskaya Comédienne, autrice

Justine Thomas Comédienne

Lebovici Elisabeth critique d’art

Pialeprat Sarah Directrice artistique

Audrey Loizel Comédienne

Sara Ganem Réalisatrice, comédienne

GUYOMARD Joanna Redonner de l’espoir

Jean Rigolejaune Artiste plasticien de l’Anthropocène

Sylvie CAPELLINO Dentellière de métal. Artisane d’art/plasticienne

Jacques Hoepffner Documentariste

Loup Christen Graphiste, monteur

Cécile Proust Chorégraphe

Matthieu Legrand Illustrateur

Yoko Trigalot journaliste et voix off

Pierre-Emmanuel Touchard Musicien/ ingénieur du son

lili pouillaude actrice

Catherinej Corvec Photographie, art textile

C.R.K Producteur-Dj

Yves Montandon Régisseur technique retraité

Camille Tardieu Réalisatrice autrice illustratrice

maryse camborde conteuse bénévole

Chloe Besnard Photographe et plasticienne

Cyril Viallon Artiste chorégraphique/ comedien

Vinciane Le Men Réalisatrice/ Comédienne

Emmanuelle Lavau Musicienne

Stéphane De groodt Acteur

Andrea Deschandol

Balthazar Gibert Musicien

Lucile Pentecouteau Danseuse

Elisa Lévy dessinatrice

Ilona Duciel Illustratrice

Leonie Aubert Chanteuse

Aurélia Mahé Illustratrice

Heloise CARADEC Fashion designer, modéliste, artiste visuelle

Michel Camain Écrivain

Roméo Calenda Directeur.ice de Casting

Justine Planté Directrice artistique

Sylvie GILBERT

Adel Faure Illustrateur, créateur de jeux vidéos, musicien

CHRISTOPHE Maltin Musicien

Marine De Guglielmo Weber Chercheuse, écrivaine

Tara Msellati Artiste florale

Eric Lambé Auteur de bandé dessiné

Liza Braconnier comedienne

Colette Mainguy Journaliste et Auteure

Cicci Svahn Cheffe coiffeuse

Basile Nouri Koch Comédien

Lea Delattre Architecte

François Dubuc Auteur-adaptateur

Jacques ROGER

Philouwer Streetartiste

Raphaëlle Perrault Graphiste – illustratrice

Olivier Chauzy Maquilleur

Chloé Forestier Metteuse en scène et comédienne

Claude Lastère acteurice

Lou Killy Étudiante en arts plastique, artiste polymorphe

Les Catherinettes Association de lutte contre les VSS en milieu festif

Audigier Maelou Danseuse

Lilian Chauvet Comédien humouriste en formation

Abel Xavier Comédien

Xavier « EKXV » Schmidt Chanteur et écrivain

Lagrange Johan Auteur de Bande-Dessinée

Cazes Lola DIRECTRICE ARTISTIQUE

CØLIBRI Compositeur de musique

Florent Le Doaré Comédien et metteur en scène

Bill Couffignals Auteur/compositeur

Sandrine Deloffre Autrice de bande dessinée

Theo Legrand Dessinateur

Mélissa Houpert Illustrateur.ice

za zaz Blogueuse

ALIX DO Artiste chanteur

Julien Simon Comédien

Agnès Reynaud traductrice audiovisuelle

Emeline Perego Autrice

Frédéric D. Oberland Musicien et photographe

Baron Marie Chant choral

Alvaro Mejias Artiste peintre , musicien

Marine Lachenaud scénariste

Arnaud Vitre Musicien

Prud’homme Antoine Comédien

Sacha Ribeiro Comédien

Sartre Lucretia Responsable logistique festival danse

Zoé Arene Réalisatrice

Mélusine Wachs musicienne

Diva De la Lassitude Chanteuse / photographe

Chloé Martin Peiffer Photographe

Axl Bluuum Tatoueuse

Liza Blanchard Actrice

Amandine Thiriet Comédienne chanteuse musicienne

Christophe Noise artiste pluridiciplinaire

Claude François Chanteur électrique

Fiona Walden Musicienne

By Dav’ Street artiste

Absyketix DJ

Gaspar Claus Musicien, compositeur, fondateur du Label « Les disques du Festival Permanent »

Xavier (A Little Rooster) Demoulin DJ / Producteut 75e Session

Erwan Andrieux Costumier scénographe

Alice Bounmy Danseuse – Comédienne – Metteuse en scène *

Océane Dumet Chargée de communication

Sabrina Boyer Autrice de doublage

Caroline Dubois Photographe de plateau

Dubois Ella Dessinatrice

Tom Allaire Cinéaste, photographe

Sandrine Carré Chanteuse

henri dettinger acteur de theatre amateur

Emma Clit Autrice

Camille Goulay Étudiante en École de Comédie Musicale

Nicolas Leclerc auteur

Decloitre Sylvain artiste chorégraphique

LOVISONE Virginie Réalisatrice

Alice Roux-Alezais Acteur

Cornelie Statius Muller Comédienne

Baptiste Percier Auteur, comédien, metteur en scène

Capucine Moulas Illustratrice

OLGA THEURIET artiste

Inse Boz

Caroline LECOQ adaptatrice de doublage

BITCHATCH Daphné Peintre

Ambre Tilliet photographe

Kaya Artiste Photographe

Yohan Fraissinet-Tachet Comédien d’improvisation, Chanteur

Marine Ciana Musicienne

Laure-Elie Chénier-Moreau Réalisatrice

Fanette Baresch Artiste Plasticienne

Pierrick Boyer Auteur

Lalo Kermorvant Étudiant en 1er année d’art plastique

Virginie Peyré Autrice, Conférencière

Lilea Le Borgne Comédienne

iliona roulin artiste autrice compositrice interprète

Charlène Llegou Artiste peintre

Mathieu Autin Musicien

Elfie Kluk Comédienne

Sandrine Clarac Comédienne et écrivaine

Chang Martin Photographe

La Madre Mia Drag Queen

Mina Ledoux Étudiante en graphisme et design éditorial

Bruno CHEVILLARD Dialoguiste de Doublage, Traducteur

Loïc Vannier Musicien intervenant et Professeur d’Éducation Musicale

Max Vinet Illustrateur

Isabelle Le Guyader Décoratrice d’intérieur

Chloé Vollmer-Lo Photographe et autrice

Louise Buléon Kayser Choregraphe

Téo Fdida Artiste chorégraphique

Florent Aupeix Motion Designer

Léonie DL comédienne

David Chauvel Scénariste

Sarah Salem Artiste

Relaix Isabelle Spectatrice

Sixtine Vanderschooten Danseuse – Chorégraphe

Thomas Occhio Drag king

Anna Solal artiste

Olivier Ducastel Réalisateur

Emmanuel TSCHIEB Régisseur de spectacles

Fabien Fayollet Clown

Yéo Anann DragKing / comédien.ne

Dubois Philippe

Manuel Sauvage Dj – Beatmaker

Amandine Lhermitte

Grégory Van Praet Auteur/Compositeur/Interprète

Lison Fayollet Chant

Elisa Marraudino Autrice de BD, Illustratrice

Luc-Angélique Gounot Auteur

Solene Le Bailly Artiste visuelle

Dolly Wood Créatrice de contenu, streameuse, militante

Alexandre Paty Designer

Tristan Bosc illustrateurice et graphiste

Pierre-Joseph Marché Ecrivain

Margot Déon Costumière

Chloé Drouvin Artiste performeuse

Romain Deschamps Chanteur du Groupe LMZG

Marine Berlanger Comédienne

Marie-Lou patineuse artistique

Marjolaine Bamboche et broderie Brodeuse et blogueuse

Julie Colas Danseuse

Hélène d’Alançon Danse

Galliou Aude Autrice- metteure en scène

Karima Benyoucef Photo

Manon Gautreau Graphiste

Thierry David Basket

Safia Zimouche Violoniste/ danseuse

Lazare Cathy Communicante

Yael Bouanich Assistante mise en scène

Karen DELLA MONICA Photographe

Vincent Deniel Membre de l’atelier W

Alexandra Dubus graphiste en étude

Aurore Chou Couture

Thom Pico Auteur / Scénariste

Gaëtan Moret Régisseur

Mathilda Murcia Podcasteuse

Schito Maëva Illustratrice

Mathilda Barrazza Podcasteuse

Kaky Artiste

Sandrine De Monte Post-productrice cinéma et publicité

PULUHEN Nicolas Écrivain

Bellamy photographe, réalisateur

Nessie Spencer Chroniqueuse métal et photographe de concert

Alan Sapritch Artiste

Achille Bertin Comédien

Frank Hodiesne Auteur

Bossy Mathieu Monteur video

Ambre Reynaud Comédienne Autrice Metteuse en scène

Laurence Beneux Auteure, journaliste

Clara Bailly Costumière

CARRE Nicolas Peinture sur figurines

Alice Caron Agent Artistique

Trholz Groupe de musique

Thierry Delcourt Écrivain

Constance Legeay Illustration / peinture

Marjolaine GRENIER Technique / Cirque

Pierre Sauvage Arts visuels

Gaspard Jeanne Producteur auteur/compositeur

Clémence Trü Dragqueen

Nicolas Lozzi Écrivain, game designer

Martin Liotier Musicien, auteur

Aurore Mariscal Photographe

Guillaume Landry Photographe

Clara Jonquet Videaste

Hervé Gaborit Nouvelliste

Sekko Batteur

Romain Pottier Plasticien

Cecile de Moor – Rittweger scénariste et actrice

Nicolas Fumanal illustrateur

Ganesh Lacaze Labarrère Photographe-dessinateur-trompettiste

Zancanaro Vincent gravure estampe

Nolwenn Le Goff Artiste tatoueuse

Mirabelle. Band Musiciens

Pascal Salzard Conteur

Pierre Flew Ingénieur du Son

Thor Alissa Artiste peintre

Balthazar Heisch artiste

Frédéric Prouff Plasticien

Marion Casteres

Rémi JUILLET Animateur 2D

Tom Valette Musicien

Brigitte Tribouilloy Costumiere

Cécilia Coulon Comédienne, Metteuse en scène, pédagogue de théâtre

Marcelle Panthère Artiste peintre pour le vivant

Patrick Zeff-Samet Metteur en scène

Jean François Casamayou Producteur

Myriam Pruvot Artiste sonore

Ernest Welisch Scénographe / metteur en scène

Jonathan Porterat Auteur-compositeur-interprète et producteur de musique électronique

Yannick Del-Torre Vidéaste

Francesca Domenichini Comédienne, danseuse

Frédéric Imbert Designer Plasticien

Laurane Pardoen Metteuse en scène

Elsa Valentin autrice

Kalune Auteur interprète

Mathieu Batteur

DAVID COUTURIER CREATEUR SONORE

Campos Marianne Coordinatrice de Production

Laure DELAHAYE Comédienne – Actrice – Humoriste

helene mathon comédienne, metteur en scène

Claire Forêt Peintre

Enola Potet Artiste Plasticienne

Peyrat Judith Galeriste

Wooden Beaver Musicien

Aleksandra Yermak comédienne, scénariste et réalisatrice

Sylvain DonG Dessinateur humoristique, déconographiste et amuseur

Jules Trémolières Auteur Compositeur Interprète

Anthony CAILLET Musicien

Weber Emilie Compositrice interprète

Bérengère Gaudet Écrivaine

Jacquie GZ Peinture Photo Musique etc

Aurélia Puchault Comédienne autrice

Mahana Camille Actrice, chanteuse

Samuel Larrieu Acteur, Réalisateur

Joséphine Brun Assistante Mise en scène

Laura FAVIER Comédienne

Katia Yakoubi Présidente d’Adelphicité- metteuse en scène d’une pièce de théâtre contre le harcèlement

YVANE BONNETE

Muriel Douru Autrice et illustratrice

Yllya Autrice de bande dessinée

Pierre-Marie PRAT Romancier

Hoel Beauchard de Luca Auteur comédien

Oscar Allizard Comédien/Auteur

TEORA WYSOCKI Artiste Auteur

Millia Collombat Musique

Arthur Mazet Comédien

Haziza Pablo Regisseur lumière théâtre/danse/concert

Eric Metzger Ecrivain et humoriste

Izabela Zak Comédienne

Cécile Videcoq Éditrice

Esmé Versaveau Photographe

Rosalie Bichet Étudiante aux arts et métiers

El Pueblo Rap

Nina Gorlier Autrice

Kiko Kiko Peinture

Urrea Valerie Réalisatrice

Elisabeth Denjean

Ornicar Takito Plasticienne

Hermann Desanti Pianiste

Laurie Bouculat Comédienne

Hervé Dubourjal Comédien, metteur en scène

PoF Illustrateur

Siau Artiste musicien

Virginie Bichet Peintre

Jean DIHARSCE Auteur

Sol Simon Comédienne

Kaly Ayvah Chanteuse

Stéphane JOLY Enseignant Artistique et Artiste

Amelie Blanc Peintre

Armelle Hédin Metteuse en scène-Productrice

Alwena Ollivier Restauratrice d’Art

Joly Christelle Enseignante artistique et artiste

Stéphane Pellennec Photographe

Julie Brau Musicienne

Zélie Péguillan Artiste, éditrice

Ambre Ouaddane-Hédin

Melanie Body Artiviste feministe

Max Hénin Attaché de presse

Monsieur Saï rappeur

Sébastien Ridé Compositeur pour l’Image

Jules Dasseux Compositeur

Roger Karoubi Peinture

Yannis Amrane Musicien

Christian Moutelière COMÉDIEN

Valentine Kirszbaum Danse

Sita Illustratriteurice

Haylen Musicienne

Hugo Waschak Auteur

Carine Valette Poète

Romane Gianni

Mézigue Musicien

Elsa Bordier Autrice

Charles Arrigoni Journaliste / vidéaste

Anne Sophie Devriese Autrice

KERIHUEL SOIZIC Artiste peintre et graveuse

Lucie Prost Réalisatrice

Youna Le Rouzo Animatrice 2D

Julien Blot Musicien

Hervé Collet Comédien

Vaast Juliett Autrice bd

Garave Groupe de musique

Myrtille Tournefeuille Autrice Illustratrice

Fack Rochelle Romancière

Lucía Palli Comédienne/musicienne

Léonie Deschamps Scénographe

Charlie Durand Abeijon Photographe

Maud Thomas Peintre

Fleur ABOT Comédienne

Occitane Lacurie Critique

Agathe DEFILIPPI Peintre plasticienne

Picos Coralina Plasticienne et technicienne du spectacle

Sound Designer

Lou Eve Écrivaine

Mélodie JAMET Photographe

Sidonie Hadoux Artiste visuelle et plasticienne

Coulomb Adrien

Maaïa Chatelain

Noémie Roturier Performeuse – scénographe – metteuse en scène

Julie Culot Illustratrice @julie_culot

Pierre Alberici Formation Musiques actuelles

Tiziana Rothut

Détrusor groupe de musique décalé

Clauzel Laura Autrice-compositrice-interprète

Olympe El Shoura Artiste peintre

Eric Brosseron Designer – Céramiste

Rousselle Owen Musicien

Rémi Allier Scénariste réalisateur

Marion Bouvard Céramiste

Chloé Dupuis Mannequin

Franck Lopez créateur lumière/scénographe

Lesser Viviane Chanteuse Autrice

Jean Goovaerts Photographe

Florence Dassonville Chanteuse

Kokopele Photographe

Zviguilsky Marc Réalisateur

Kim Fino Monteuse image

Léa Vayrou Scénographe

Orian Ziad Réalisateur

Floryan Varennes Artiste plasticien

Julien Bucci Auteur

Ydolem-Art Animatrice 2D/3D – Illustratrice

Hélène Deslandes Autrice

Pascal Tresson Écrivain et conférencier

Anne Sophie Duprels Artiste lyrique

Laurie Paris Blogueuse

Audrey Gary Metteuse en scène et chorégraphe

Selemba Az Performeuse burlesque

Manuella Robin Artiste

Chloe Royer Artiste

Janfi DEMOLDER Auteur BD

Valerie Nagant Photographe ( plateau cinéma, art, portraits)

Fleurance Maxime Chef de choeur

Romaric Beltran Gérant de la plateforme d’expositions virtuelles ImmergoArt

Gaëlle Camus Comédienne

Claudine Schmuck

Suzie Kiehn Dessinatrice d’animation et réalisatrice

Jade Serrano Auteure – réalisatrice

Colas Tran Auteur-Réalisateur

Mathilde Jeanne Illustratrice

Cossais Philippe André Interprète compositeur

Serge Payet Réalisateur

Van Cleven Sylvie Comédienne, metteuse en scène.

WAHLEN Noémie peintre

FEMEN Activistes féministes

William NALLET Écrivain

Weeding Dub Musicien

Rachel Malot Comédienne, Metteure en scene

georgina tacou Auteure

Alice Godart Monteuse

Clement Soumy Eclairagiste

Christophe Buscemi Responsable Artistique

David Oelhoffen Réalisateur cinéma

Basille Manon Autrice compositrice interprète

Malou Raulin Artiste plasticienne

Christine Vatilleux Tourneuse sur bois

Clément Manuel Acteur

Marion Blondeau Artiste chorégraphique

Thibault Daquin Musicien

WEBSTER Christine Compositrice

Erdogan Bahar Peinture

Frédéric GOLDBRONN Réalisateur

LaBrune Sculpteure

Draief Amal Production

Pierre-Yves Ginet Auteur, journaliste

Gurvan Caulier Musicien

MaryLou MAURICIO Photographe

Camille Soubabère Désigner

Aline Denhez

Philippe Hubert Auteur compositeur interprète

Meghan Denon Décoratrice couleur cinéma d’animation

Moruzzi Laura Scénariste

Johanna Guerreiro Musicienne – Médiatrice Culturelle

La Nuit Américaine Groupe de musique

Clara Le Picard Autrice et metteure en scène

Alexandre Cornet Assistant de production

Lea Enghelabi Productrice

Alexis Chambard Artiste tatoueur

Tony Xia Dessinateur/illustrateur

Valancogne Corinne Actrice

Surya Daniel Productrice

Charlotte Filou Comédienne et metteure en scène – Théâtre

Dorothée Machabert Autrice Photographe

Benoit Rouer Plasticien

Mathilde Hug Autrice, dramaturge

Jérôme Desmoulins musicien

Alice Vannier Metteuse en scène / Comédienne

Qim Zof photographe

Anne Chassang Dessin

Stève Romani-Soccoro Collectif Baston

Violeta Cuadra Maquilleuse et peintre

Pauline Jurquet Céramiste

Bernadette Jomain Ronze

Amaury Quétel Auteur

Marc Bihan Saltimbanque

Léa Perron Dj

Guillaume Auguste artiste plasticien et photographe

Margaux Lassalle Réalisatrice

Anaïs C Cinéma

Clara Lefebvre Directrice Artistique

Joris Blasi

Abdourahman Waberi Ecrivain

Jeanne-Lise Thiennot Ex-Chargée de production et de programmation musiques actuelles

Matteo Donné Humoriste

Arsac Marie Photographe amateur

Teebo Talo Musicien

sylvain gaudenzi sculpteur

Aori Illustratrice, tatoueuse et romancière

Morgane Golfier Graphisme

Guillaume Durieux Metteur en scène / Comédien / Pedagogue

Pone Dj Dj

Landry MBANZU Aspirant Scénariste

Moonbird Musicien

Alan Bolumar Graphiste

Léo Pochat Comédien

Sophie Vigneau

Garance Matton Peintre

Thibault Givaja Chanteur lyrique

Agnès Vidal-Alaiz Illustration

Fernandez Marion Illustratrice, autrices de BD

Jean-Baptiste Michelle Autrice / Editrice

Ariane Daurat Cheffe costumière cinéma

Anissa Bellone Comédienne, Chanteuse

Dara Nabati Auteur

Etienne Jeannot Comédien.ne

Véronique Piaser-Moyen Autrice, plasticienne

Aurélie Laffont Comédienne et réalisatrice

Fanny Hermant Autrice / Metteuse en scène

Sonia Jager Illustratrice Bedeaste

Désirée Frappier Autrice de bandes dessinées

Camille Gharbi Photographe, artiste visuelle

Sarah Lesueur Architecte

Julien Savary Chanteur

Mha Soulée Créatrice de contenue

Déborah Caccamo .

Mačko Dràgàn Journaliste, blogueur, auteur

Chloé Fleury Turcas artiste graveur-imprimeur

Lætitia Wolf Autrice, comédienne, metteuse en scène

Laura Fournials Tatoueuse

Alain Frappier Auteur de bandes dessinées

Dads. Issues Illustrateur, artiste plasticien

Marie Schnakenbourg Actrice / Réalisatrice

Camilleri Victoria Directrice mode

Charlotte Payant Comédienne, Écrivaine

Julien Marga Musicien

Alain ADE Écrivain

ERIC HANOTEAUX Artiste Plasticien

Mahé Fifrelin Vidéaste

Marie Morice Assistante à la réalisation/assistante casting

Leïla Fréger Kneppert Autrice, gesticulante (conférencière), plasticienne et performeuse

Yin Sophie Dessinatrice

Justine Heal Chanteuse

Maurugeon Lisenn Peintre

Tania Wyss Chanteuse, comédienne

Bonnarme Marie Comédienne

Wendy Blanpain rien

Pascal Coignet Musicien

PiNK’ Artiste urbaine

Gaston Gaspard Musicien

Alexandre Davin Musicien

Thomas Le Dluz Designer / illustrateur

Theophile Faron Auteur, compositeur, créateur de l’Enlysée

Gustin Flore Architecte

Jérémie Pistre Illustrateur

Guido Minisky musicien

Luc Mitteau Artiste plasticien

Lola Servat Tatoueuse

Maca Street artiste

SIMON-LOUDETTE Cathie Chargée de production

Sonia Alcaraz Comédienne

Axelle Sergent Musicienne

Postigo Emmanuel Développement web

Matheo de Bruvisso Artiste pluridisciplinaire

Julien Carpentier Artiste plasticien

Antoine Charaud Musicien

Chloe Zamboni Danseuse interprète / Chorégraphe

Manuel Poirier Réalisateur, Scénariste

Aurélie Cuvelier Favier Comédienne

Lizzy Brynn Autrice et comédienne

Anouk Gosselin Artiste tatoueuse, Illustratrice et perfomeuse

Fanny Guérineau Artiste-auteur

Carole Favre-Bonvin Photographe

Géraldine Charron Art textile et peinture

Norska Artiste

Pescheux Alia Habilleuse

Sylvain Cateau Auteur

Malika Temoura Performeuse et comédienne

Naouel Bouzenounet Directrice artistique

Nadia EL FANI Réalisatrice

Vincent Estival BY THE FALL Musicien

Violaine Darmon Violoniste et autrice

Stan Briche Danseur comedien

Louise V Musicienne

Morgane Hainaux Comedienne

Louison Wary Dessinatrice

Killiana Nicolae Tattoo artist / drag artist

Armelle Rabaté Décoratrice et plasticienne

Julien Gidoin Chef opérateur image / photographe

Emmanuelle Bouaziz Actrice

Thibault Fouquoire Artiste chanteur reggae-ska

Sébastien Lourme Journaleux

Laurie Derouf Pianiste Compositrice interprète

François Bliss de la Boissière Journaliste culturel

Afri Graetz Sculpteur

Corinne Dacla Actrice- auteure- libraire

Anaïs Seghier Metteuse en scène, actrice

Florence Cheval Autrice

Carolle Colin Autrice de doublage

Ariane Labed Actrice, réalisatrice

Mehdi L Musicien – Compositeur

Sophie Lagier Metteuse en scène et comédienne

Sophie Vela Designer graphique, artiste

pascale vedere d’auria plasticienne

Half Bob Illustrateur, auteur de BD

Noah Étudiant•e en arts du spectacle

Kurt Gaby Artiste, artisan, poète, streamer et modèle

Emilie Defernez Illustratrice

Elric Robichon Monteur

Elea Jossien Femme

Déborah Bastien Bollecker Créatrice de contenu

Artt Cch Dessinateur

Amaury Phélut Musique

Alwenna Benvenuti Autrice

Juliette Faury-Beurrier Céramiste

Julien Gignier Musicien•ne

Romain Pangaud Musicien

Frédéric Ramade Réalisateur

Éléonore Souchier Danseuse

Amaury Cuif Artiste 3D

Charles Létang Graphiste/Développeur web

Elies Benahmed

Sylvia Solanas autrice-compositrice-interprète

Aline Baudry-Scherer Écrivaine et podcasteuse

Vincent Bouët-Willaumez Graphiste, photographe, comédien, dj

Françoise Guérin Romancière et scénariste

Julien MORISSET Photographe

Lauren – Cahethel Pierluisi Tatoueuse & Illustratrice

Nicolas Chevallier Monteur et musicien

Delphine Jungman Danseuse-Choregraphe

Clara Loustau Artiste designeuse

Clémentine Delange Comédienne

Véro SimLou Brodeuse activiste

Camille Monceaux Autrice Scénariste

Rusty Boy Chanteur performer

Eva Arnaud Musique, théâtre

Tomasz Namerla Auteur – réalisateur

Clémence Perrault autrice, illustratrice

Garance Rivoal Autrice et metteure en scène

LOANE Artiste musicienne

Olivier de Saint Angel créateur de jeu

Fred Le chevalier Dessin et collages

Ludine P autrice de BD

Salomé Fournet-Fayas Photographie, installations

Manon Vallé Céramiste Plasticienne

Corinne de Saint Angel Musicienne pianiste-compositrice

Mélanie Launay Chanteuse

Romain Rossard Photographe

Daphné Chenel Autrice compositrice interprète

Lili De Channah Art visuel

Amaury Cornu Photographe

Ellana Holmes Photographe

Nathan Grit Musicien

Dewi Noiry Réalisatrice

Thomas Agathocleous Comédien, réalisateur

Frédérique Lucas Comédienne

Iris Lemonjuiceday Illustratrice

Mathieu Schalk Imitateur Humoriste

Langr Musicien

Luna Aglat Comédienne

Amélie Quéret Productrice cinéma

Nicola Hayes violoniste

Nicolas Thevenin Assistant caméra

Travailleuse Du Texte Slameuse

Mary AUPEE Graphiste

Camille Garin Musicienne

Sarah Pèpe Autrice et comédienne

Karine Martins Autrice

David Talec Animateur radio, chroniqueur

Mathou Autrice – illustratrice

Jî Drû Musicien flûtiste arrangeur vocaliste

Owen Le Guen Musicien

Didier Perrier Metteur en scène theatre

Misty artiste peintre

ECKERT Myriam Poète, metteuse en scène, interprète

Marie Haffner Lectrice

Alexandre Baldo Écrivain, Peintre

Emmanuel Letourneau Acteur/Comédien

Apolline Cartier Graphiste Illustratrice

Charlotte Rousseau Chorégraphe et compositrice

Salimatou Tall

Taylor Philemon Musicien-Batteur

Odalie Musicienne

Mary Carrément Comédienne – Metteuse en scène

Anissa Altmayer Auteure compositrice interprète et instrumentiste

Cécile Mourier Acteurice

Naïla Akli Graveuse

Maya McCallum Dessinatrice et plasticienne

Celyne Baudino Compositeurice de musique de film

Céline Wendling Architecte d’intérieur

Sophie Hartmann Astrophoto

Benn SCHWAHN Musicien

Swane Vieira Artiste platiciennx / chanteusx

Laura Olivieri Illustratrice

Margaux Riss Comédienne

Noémie Larroque Comédienne

Marie Notot Comédienne

Camille Decock Comédienne

Maria Laurent Musicienne

Manon Anne Paysagiste conceptrice

Diane Lecerf Scénariste, traductrice

Mathias Guilbaud Créateur sonore

Marc Brouillon Auteur de BD

JOSÉ SAGIT Acteur culturel

Charlie S. Smith/LYSC Creations Auteurice, dramaturge, artiste.

Camille Islert Écrivaine

Enora Ehrhard

OTTiLiE [B] Autrice/Chanteuse/Compositrice/Productrice

QUANTUM QUANTUM Groupe de musique

Yasmine Yasmine chanteuse

claire Saint Blancat scénographe

Alexia Maury Autrice et traductrice littéraire

Eric Mie Comédien / Chansonnier

Victor PIERRE Ingénieur du son

Lydie Fuentes Assistante montage

Vincent Fouquet Comédien

Rani Achkar Ingénieur Design

Ana Husson Autrice

Antonin Jarlan Assistant de production

Lilly Detrey Écrivaine

A-G WILD Écrivain

Stéphane Lapuss Auteur de bande dessinée

Béot Ludovic Critique de cinéma

Simon Lopez Musicien

Nicolas Otero Dessinateur de BD

Florent Gobet Auteur de BD, illustrateur

Dotty Mac Lane Effeuilleuse Burlesque et comédienne

Deville Aurelie Dessinatrice / peintre

Loraine Martini Graphiste

Stephanie Incekara Graphiste

Halcio Musicien

Fouad BENHAMMOU Réalisateur / Auteur

Matteo Lacoste Artiste Auteur

La Pigñata Groupe de Musique

Mattéo FERRUX Auteur

Pinto Karine Créatrice

Berger Romain Photographe

Patricia Di Tacchio

Quitterie Majorel Comédienne

Carole Barthès Graphiste

Melissandre Camus Écriture, dessein

Kohann Tensen Photographe

Makhlouf Soumia chanteuse

La Babu•e Drag Queen

Pura Pura DJ

Tim Dup Auteur-compositeur-interprète

Marie Rosselet-Ruiz réalisatrice

Ninja Cafard (Enodia) Illustratrice, tatoueuse, militante révolutionnaire

Blandine Bescond Poétesse & photographe

come thieulin Comédien

Laure Magnie Musicienne

marie bastille Agent d’Artistes

Les ValHeureuses Association féministes d’étudiant.es en cinéma et audiovisuel

Aurelie Seiller Autrice

Tiphaine Arnault Écrivaine

DRYMK Producteur de musique électronique

Denis Boyer Metteur en scène et acteur

Guillard Marie Artiste et dessinatrice

Julien Boulet Illustrateur

Damien Caillou Musicien

Elea Weber

Le GIT Association amateure d’improvisation théâtrale et littéraire

Rostaim Yavari Scénariste

Mélodie Lasselin Danseuse chorégraphe

Stéphanie Artaud Réalisatrice et musicienne

Gabrielle Aupy Théâtre

SACHY Florine Architecte

Charlotte FOREL Violoniste

Jessica Puppo Réalisatrice – monteuse

Max Loko Peintre

Emilie CAÏE Peintre

Lucia Lupa Ecrivaine – Artiste

Aline Level Crémière fromagère – chanteuse – ancienne victime de viols et d’attouchements sexuels

Adeline Moulliet Directrice de production

Sandra Yahiaoui Artisan cirière

Ava Carrere Auteur-compositeur

Fanny Gay Graphiste illustratrice

DafCall Photographe, vidéaste

tezirie fella dessinatrice

Samuel Gallet Écrivain

Isabelle Riviera

Seth Young-Ruiz Réalisateur/Producteur

Gaëlle Hauger Comédienne, metteuse en scène

Karim AIT ADJEDJOU photographe de presse

Kevin Hérault Auteur de BD

Laurine Chalon Conceptrice lumière

Anna Solomin-Ohanian Comédien•ne, auteurice, mise en scène & performance

Damien Dutrait Auteur

Jalel Boumizy Tartaa – Rap

Ben Fligans Auteur Réalisateur

Alison Cosson Autrice

Da Silva Christophe Photographe

Sophie Simon Auteure

Jiem Romancier

Sandra Moussempès Poétesse

Romy CLECH Musicienne

Angélique Bouvet Peintre sculpteuse

Arthur Lefebvre Podcasteur

Sylvie GUICHENUY Comédienne

Delaporte Yaëlle Théâtre

Théo Birebent Écrivain et poète

David Eleouet Musicien

Guipol DJ

Azzedine Garouche Game Developer

Ninùccia Berthet Actrice

Allison Anastasia Sanchez Artiste tatoueuse

Dominique Léonard Photographe

Marikel Lahana Photographe

Tristane Mesquita Photographe, Artiste pluridisciplinaire

retr0retr0 productrice / DJ

Anthéa Lamine Chanteuse

Pierre Lapin Animateur/Photographe

Lorenza Diotallevi Artiste plasticienne

Coline Gaulot Artiste plasticienne

Éloïse Charretier Actrice/directrice artistique

Thibault Jacquin Vidéaste

Khloé Lebrun Photographe/modèle

Héro Écho Rappeuse

Muriel Desmartin Professeur de théâtre

Culioli Gabriel écrivain

Laurence Gachet Distributrice/éditrice de films

Agnès Braunschweig Comédienne et metteuse en scène

Anthony Voisin photographe

Timothée Barini Accompagnement au déploiement de projets artistiques et culturels

Mendel Drag queer, performeureuse

Julien Limbioul Comédien

Psychonada Musicien

Cyril Bertal Motion designer

Fabien Fernandez auteur

Viollaine De Merteuil Costumière de spectacle

Lou Lasnier Crochet

Suzanne LLabador Comédienne

Benjamin Tudoux Comédien

Charles de Vilmorin Designer

Marie Volard Peintre/Dessinatrice

Anael LZ Production et administration du spectacle

Le Hénaff Anne Responsable artistique Festival Travelling / Clair Obscur

Laura Trance productrice musicale et chanteuse

Aimée Fleury Artiste plasticienne et scénographe

Alex Rossi Chanteur

Boris KUFFLER Directeur artistique festival Sur la Remorque du Pat’

David Guttierez Musicien

GREGOIRE Patrick Auteur, metteur en scène, comédien

Erys Photographe, autoportraitiste

Caroline Deruas Réalisatrice

Mathilde Asteno Stand up

Sarah Junker Architecte, photographe, plasticienne

Grall Jocelyne Figurante

Atelier McClane Artistes visuels

Louise Imbert Costume

Maréva Québaud Écrivaine

Anna Mazzia Élève comédienne

Fabienne Fol Sculpture-peinture

Daniel Charlemaine Chroniqueur 50/50 Magazine

Maëlys LEON DIT VOLNY Photographie, illustration

Angélique Baudrin Comédienne

Aurélie Morincôme Inttermitente du spectacle, accessoiriste cinéma

Damien Alcantara Auteur

Delmas Maryline

Laurence Pelleray

Vanessa Schmets Étudiante en stylisme

Babin Catherine Metteure en scène

Zelba Autrice de BD

Celine Meler Danseuse

Baptiste Guiton Réalisateur et metteur en scène

Rémi Durin Réalisateur

Raphaël Herlem Musicien

Mélusine Loveniers Actrice

Marine Garçon Graphiste et illustratrice

Renata Antonante Comédienne et metteuse en scène

Naïri Diradourian Comédienne et chanteuse

Pauline Naets Sculpture numérique, design de figurines

Maxime Lombard Illustratrice

gwendal Coulon Plasticien

Cédric Lépine critique de cinéma

ines zenha Artiste plasticien.ne

Alex Metzinger Acteur

Sacha Perdigão Percussionniste, militant•e queer intersectionnel•le

Christelle Gachet Graphiste / affichiste

Louis Toamiriura Raoux Rappeur (nom d’artiste : Toam)

Lucie Boscato Céramiste – plasticienne

Aldo Fidler Artiste peintre autrichien

Marie Devroux Comédienne

Fabrice Taraud Danseur/chorégraphe/comédien

Jeanne Carrion Auteure compositrice interprète

Schupak Jonathan Cinéaste

Julien Collignon Photographe

Albin de la Simone Musicien

Coraly Vitte Danseuse

Marin Fouqué Écrivain

Angela Ottobah Realisatrice

Nathan Péron Musicien

Noëmie Ede-Decugis Comédienne circassienne

Judith Davis Comédienne/Réalisatrice

Nadine Rondel Autrice

Dounia Chemsseddoha Artiste

Amicie Dadi

Charles Arthur Feuvrier Artiste plasticien

Valentin André-Terramorsi Directeur artistique

Laura L’Hostis Architecte

Maryl’hoop Danse

Elise Rio Actrice

Gaelle Colineaux Improvisatrice

David Faure Comédien

François Gallet Architecte

Saandia Chanteuse, autrice, compositrice

Clerpée Autrice-illustratrice

Ariana Grande Chant

Sébastien Gérard Musicien

Elie Girard Réalisateur

Marina Tomé Actrice autrice metteuse en scène

Ivan Piettre Scenariste

Sarah Monjaret Comédienne

Zèa Mathez Artiste de cirque

Vincent Tartar Directeur de la Photographie

Maxence Dussere Compositeur

Rémi Petit Artiste Plasticien

Gaspard Flamant Écrivain

Axel Escande Écrivain

Véronique Felenbok Productrice spectacle

Maé Durand comédien.ne

Julien Dupont Storyboard assistant

Tristan Jerram Comédien

Nathalie Thirionet Journaliste et productrice

Léa V Curtis Tatoueuse

Pascal Ridel Cotty Graphiste

Ornella Petoux Photographe

Nadja Belhadj Autrice et artiste Plasticienne

Wautié Martin Artiste multidisciplinaire

Tomy Bruyas Drag king

Stéphanie Poiraud Plasticienne

Mogo Graphiste Illustratrice

Sarah Tick Metteuse en scène

Joséphine Durand 🕺

Jeanne Weinhard Cinéma

Jeremy Dutheil Influenceur

Hansith Soukanhgna Auteur de bandes dessinées

Adeline Lerme Danseuse

Anna Margueritat Photographie

Stéphane Bak Comédien

Églantine Labille Comédienne, assistante mise en scène

Agnès Sevestre Maître artisane ciseleuse et créatrice

MOIRA CHAPPEDELAINE-VAUTIER Productrice – Réalisatrice

Nora Ourabah Illustratrice – Graveuse

Sophie Bourel Actrice

Vassili Floch Danse

Anna Amorena Aguirrezabal Assistante mise en scène

Acanthe Artiste Drag

Mike 1312BPM Musicien

Gmür Noémie Autrice et DJ (Steiner)

Lucie Garrigues Comédienne

Nathan Gourarier Réalisateur documentaire

Zeno Graton Réalisateur

Charlotte Rapait Illustration

Dauriac Maëva Designer

Kevin Chrismann Artiste plasticien

Elisa Amalou Comédienne, scénariste

karim FEDDAL Slameur Rappeur

Alan Azizi Rappeur.euse – Musicien.ne électronique

Claire Nicolas Metteuse en scène et comédienne

PLANTE Pauline Réalisatrice

Émile Degorce Dumas Artiste plasticien

Mohana Rapin Danseuse

Marion Poissonneau Chargée de production

Blandine Métayer Actrice, Autrice

Néo Nubis Chanteur

Chloé Kaufmann Autrice, Photographe et Cinéaste

Jérome Carpentier Photographe

Ruben Pariente Gromark DJ / Producteur

MC Max Rappeur

Maxime Gobilliard Photographe

Nathalie Buchot Poétesse

Anaïs Morisset Desmond Collagiste

Guillaume Poitel Artiste multimédia

Édouard Lamoitier Artiste / acteur

Coquelicot Lbr Peintre

Coco Mellier Comédien, metteur en scène, drag queer

Catherine Piffaretti Comédienne

Martin Bouligand Comédien

Patrice Dubois Ingénieur du son live

Estelle Guerfi Poésie

Lancry Elodie Autrice illustratrice

Charlie Mars Réalisateur

Coupé François Consultant artistique

Margaux Saltel Illustratrice

RUSTRE Tatoueur / Graffeur

Najoua Belyzel Artiste musique

YOHAN (TYO) GOBIN jongleur/échassier

Julien Bravo Comédien/Auteur compositeur

Ledoux Amélie Illustratrice

B* MO Auteur BD

Pierre Picad Artiste numérique

Marina Pastor Comédienne Autrice

Julien Chaudet Acteur / Danseur

Jean-francis Massat Photographe

Cee Cee Mia Scénariste BD

Pablo Fleury Musicien

Sylvie Prévot Actrice

Grégory Lê Illustrateur

Alice Artiste plasticienne

Samaële Steiner Autrice dramatique

Sarah Jeanjeau Journaliste cinéma

Susanne Andersson-Finet Comédienne

Mai Nguyen-Bouju Artiste autodidacte et amateure

Chourrau Loran Photographe

Rocio GALLEGO Couturière

Alrune Photographie du vivant

Manon Blanchard Chanteuse et Auteure

Angie Autrice

Sand Cct Photographe

Yann Morrison Photographe

Lou Delrieu Directrice de production de cinéma

Rebecca Armstrong Autrice

Elsa Aloisio Réalisatrice

Drixxxé Musicien

Anne Buffet Actrice / Autrice

Jessica JACOB Artiste Portraitiste – MCAD Jessica

Djamhellvice Rappeur

Terrier Erwann Dessinateur

BARBOSA Quentin Comédien / Syndiqué au SFA-CGT

Lenoir Thomas Acteur

Marie Nicolle Actrice

Boomerang Musicienne

Wivresse Poétesse et musicienne

Igor Tourgueniev Photographe

Anouk Thomas Danseuse

Ferdinand Bydlowski Musicien

Tom Gineyts Directeur photo

Melissa Charlet Comédienne

Cécile Guillaume Brissonnier Actrice, danseuse, photographe

Guyonvarho Marine Illustratrice

Petite Bohème Illustratrice

Benjamin Diouris Réalisateur/scénariste

Sophie-Anne Lecesne Actrice

Bosche Sandrine Artiste fleuriste

Nina DC photographe

Marlène Trouillet Artiste-peintre

Jonas Koffi Musicien

Xavier Baler Photographe

LUPANO WILFRID scénariste

Yann DACOSTA Metteur en scène

Reynaud François Illustrateur, coloriste BD

Dorsan De Crombrugghe Comédien

Zoé Philibert Artiste autrice

Marion LOUIS Chargée de médiation en arts visuels

Sarah Belmas Artiste auteur – Illustratrice

Mickaël Fiard Scénariste, Script Doctor

Mathieu Torres Compositeur – musicien

Samuel Trias Chef de chœur et orchestre

Marion Siéfert metteuse en scène

Sylvain Thomasson Technicien cinéma

Sidonie Millot Musicienne

Gaël Segalen Artiste du son

Sylvain Gerboud Musique

Mauvais Oeil Musicien(ne)

felix raynal Photographe

Céline Godard Sculptrice

Benjamin Paccoud Régisseur Général (cinéma)

Alice Just Artiste

Brian Papadimitriou Chanteureuse, danseureuse, comédien.ne

Dessinfox dessinatrice

Céline Tuloup Artiste plasticienne

Tao Douay photographe

Vanessa Amiot Photographe

Serin Jade Photographie

Perrine Livache Comédienne

Dominique Hugon Maître de chorale

Juls Grellier Auteur•e

Alstor Du Lac Bande dessinée Illustration

Nicolas Mitzalis Dessinateur

Aktan Ayla Artiste plasticienne

Cyanure Tech Artiste accessoiriste

Claire Bénard Chanteuse

Mathieu Laurent Illustrateur

Éric CABANIS Photographie

Camille Laading Accessoiriste plateau

Mathilde Cadrot Scénariste

Lise Rougé Raoult Architecte – Illustratice

Guédon François Humoriste

Herrero Fanny Scénariste

Sébastien Vonier Plasticien

Olivier Mouazan Photographe

Lopetegi Oihan Actrice

Angie Torres Musicienne

Charlène Bilali Actrice

Stéphanie Zeyen Photographe

Noa L. Dessinateur-ice et auteur-e

Notausgang DJ / Producteur

Lauriane Thénard Photographz

Louise Bihan Photographe

Pierre Nativel Chef opérateur

Thomas Lodin Photographe

BEDOYERE Mathilde Photographe

Moti Tattoo Tatoueuse et Illustratrice

Emilie Cazenave Comédienne

Sevilla Hélène Réalisatrice

Frank Lao Auteur et activiste antiraciste

Oceane Marescotti Artiste peintre

Hugues Delamarliere Acteur

Lucile de la Morena Comédienne

paco camberlin graphiste

Robin Lamothe Chorégraphe

Clément Piednoel Duval Auteur et Metteur en scène

Émilie Corbier Illustratrice

Louise LECRIVAIN Photographe et réalisatrice de documentaires

Laurence Biberfeld Écrivaine, dessinatrice

Sandrine Butot Artiste photographe

Ismaël Metis Poète Hip Hop

Cindy Pooch Musicienne / chanteuse

Santana Susnja Comedienne danseuse metteuse en scene autrice

Margaux Bonin Comédienne autrice realisatrice

Jessica Simon Musicienne

Cédric Rostein Podcasteur

caterina zandonella illustratrice/autrice BD

Inès Musial Comédienne, Performeuse

Sous la Lune Groupe musical

MATW Groupe de métal

Magali PLUMAIL Artiste de la vie

TOOLATE Street Artist

Adèle Duportal Danseuse et chorégraphe

Zanni Lalune Artiste drag

Shanon•e David Accessoiriste

Tatiana Mladenovitch Musicienx

Marie-Christine Gambart Autrice et Réalisatrice

Patrick Feillens Illustrateur

David Vanorbeek Sculpteur

Brique argent Artiste musicien

Aurore Del Pino Artiste chorégraphique

Rozenn André Comédienne

Charline Wiyana Professeur d’arts plastiques, plasticienne.

Louis-Michel Marion musicien

Anna Thoby Danseuse

Charlotte Gandara Illustratrice

Janis Jacobs Artiste

Eloïse Patault Danseuse

Hoinard Bérangère comédienne

Laurent Cebe Chorégraphe

Yann Galodé Comédien, Auteur

Stephane Bidouze Photographe

Monique Luyton artiste plasticienne

Clémentine Derodit Illustratrice

Yasmine Bennani Scénariste

Karine Vivredanse Danseuse

Salomé Romano Costumiere et Drag Queen

Dumont-Lewi Ariane Metteuse en scène, autrice, comédienne, musicienne

Geym Auteure Compositrice Interprète n

Isabelle Lorédan Autrice

Erik Enzo Espallargas Graphiste illustrateur

Romane Portron Plasticienne Illustratrice

Théo Navarro-Mussy Comédien

Dallo Laura Comédienne

Eva Roussel Autrice Illustratrice

Marion Lechevallier Comédienne – metteuse en scène – autrice

Erwan Eveno Musicien

Laurie Droulin Musicienne & Dj

Anne-Fleur Multon Autrice

Irène Adam Graphiste

Alexia Alexi Éclairagiste

Justine Blanchet Danseuse

Catherine Libert Cinéaste

Aurélien Girasole Écrivain

LIS Sébastien Curateur Art Urbain et Producteur événementiel

Valérie de la Torre Autrice

Enora Giboire autrice – réalisatrice (documentaire)

Simon Eichenberger Musicien

Gabrielle Rul Illustratrice

Norma Drouin Comédienne humoriste

Barrut Groupe de musique

Éléonore Grignon Artiste plasticienne

Rehin Hollant Comédienne et danseuse

Thaïs Doliget Comédienne

Inès N DOYE Autrice, compositrice et interprète

Juliet Imbert studio Plasticienne

Rebecca Toyb Dada Comédienne

Lucille Vermeulen Comédienne, régisseuse

Gaëtan Gabriele Créateur de contenu climat

Aurelie Hamon Tatoueuse

Lucie Leamlu Gardes Réalisatrice, story-boardeuse , dessinatrice

Manon Leray Charadesigner & illustratrice

Hugo Vercelletto Comédien et meteur en scène

Léo Barc Comédien / Directeur de festival

Isabelle Cottenceau Autrice

Sarah Cotten Comédienne

Claire-Émilie Vera Mannequin

Corentin Hennebert Auteur / metteur en scène

Julien Dinse Scénariste

Marie Bardiaux-Vaïente Autrice de bande dessinée

Léo Solivaret Drag

Marcelle Ratafia Autrice et journaliste

Loane Coste Chanteuse compositrice

Aleksandra Sobol Illustratrice OLALARTE

Clementine Polo Organisatrice d’événements culturels

Matthieu Bareyre Cinéaste

Jessy Salomée Ugolin Comédienne

Moine Laurence Artiste

Paloma Drag Queen

Gregor Hosjan Peintre sculpteur

Yoann Bouchard Post-production, vfx / art

Poisot Maxime Auteur scénariste

Claire Touzard écrivaine

Guenard Marlene Ancienne Manager de Chilla (Magnetiseur aujourd’hui)

Anaïs Blanchard Artiste pluridisciplinaire

Lihard Delphine Autrice

Mac C Artiste plasticien

Paul “Pilou” Liaigre Graphiste / Illustrateur / Photographe

Eli Desnot Marsan Artiste pluridisciplinaire

Rosanna Simioni Auteur-interprète

LAMARQUE Matthieu dit MATÉO ANALYSTE CULTUREL – CREATEUR – MODERATEUR

Pierre-Antoine Savoyat Musicien, trompettiste et compositeur

Jean Rooble Artiste urbain

Nina Bouchaud Cheval Autrice-Réalisatrice

Muriel Ighmouracène Autrice

Félix Laurent Auteur de BD

Falco Morales Dj Producteur

Mathilde Wind Comédienne

Pierre Boulben Comédien – Metteur en scène

Tanguy Martinière acteur, drag queen « Lapop Lexomil »

Yulsö Illustratrice

AlaSDair Auteur compositeur interprète

Marie-Claire ViDja Autrice

Elsa Cavan Comédienne / Autrice / Metteuse en scène

Marion Élie Photographe et vidéaste

Chloé Gon photographe

Alice GADBLED Réalisatrice, Scénariste, Directrice de casting

Marylou Petot Artiste

Izeliya Artiste Drag & danseuse

Vander Valentin Chanteur

Thomas Lempire Comédien